به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که همزمان با صبح چهارشنبه شاهد تداوم بارندگی، رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان خواهیم بود.

در غرب صنعتی، شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید و گرد و خاک و در نیمه شمالی، ارتفاعات و شرق استان شاهد وزش باد، رگبار و رعد و برق و همچنین بارش های رگباری خواهیم بود این وضعیت تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان تا پایان هفته افزایش ابر، در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش های رگباری و رعد و برق را پیش بینی کردند.

امروز همچنین روند کاهشی دمای هوا هم به واسطه رگبار و رعد و برق و بارش ها، ادامه خواهد داشت روندی که تا جمعه ادامه دارد و شاهد کاهش دمای هوا تا هفت درجه نسبت به هفته گذشته خواهیم بود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده با توجه به رگباری بودن بارش ها، احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و نیز خسارت های ناشی از وزش باد شدید وجود دارد همچنین با توجه به رگباری بودن بارش ها، احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و نیز خسارت های ناشی از وزش باد شدید وجود دارد.

بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۳۰ و ۲۱ درجه بالای صفر، دامغان ۳۴ و ۲۳ درجه بالای صفر، شاهرود ۳۳ و ۲۰ درجه بالای صفر، گرمسار ۳۹ و ۲۴ درجه بالای صفر، شهمیرزاد ۲۸ و ۱۸ درجه بالای صفر، سمنان ۳۸ و ۲۶ درجه بالای صفر و ایوانکی ۳۹ و ۲۳ درجه بالای صفر خواهد بود که در تمام هشت شهرستان استان شاهد روند کاهشی دمای هوا نسبت به هفته گذشته هستیم.