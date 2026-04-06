به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه پزشکی در پاسداشت حرمت جان انسان‌ها و حریم مراکز درمانی و پژوهشی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ما، اعضای جامعه دانشگاهی و کادر نظام سلامت، امروز گرد هم آمده‌ایم تا بر یک اصل بنیادین و غیرقابل انکار تأکید کنیم.

حفظ جان انسان‌ها و صیانت از مراکز درمانی، دارویی، آموزشی و تحقیقاتی، حقی جهانی و مقدس است که نقض آن، در هیچ شرایطی قابل توجیه نخواهد بود.

تجربه زیسته ما در عرصه سلامت، به روشنی نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی، بیمارستان‌ها، پایگاه‌های امداد و نجات، تیم‌های بهداشتی-درمانی، شبکه‌های دارویی و دانشمندان علوم پزشکی، باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و قوانین بشردوستانه، به‌عنوان «حوزه‌های بی‌طرف و مصون انسانی» شناخته شده و از هرگونه تعرض نظامی و امنیتی مصون بمانند.

هرگونه آسیب به بیماران، مجروحان، امدادگران، پزشکان، پرستاران و پژوهشگران و نیز تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و پژوهشی، نه‌تنها نقض آشکار موازین اخلاقی و انسانی است، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت سلامت جهانی و آینده علم، فناوری‌های پزشکی و دسترسی عادلانه به درمان محسوب می‌شود.

ما دانشگاهیان حوزه علوم پزشکی، فارغ از هرگونه مرز جغرافیایی، سیاسی و ایدئولوژیک، بر اصول زیر پافشاری می‌کنیم:

کرامت و حیات هر انسان، مطلقاً ارزشمند و حمایت‌شدنی است.

بیمار، مجروح، کودک، مادر، سالخورده و هر فرد نیازمند مراقبت سلامت، هرگز نباید قربانی شرایط بیرون از اراده خود شود.

پژوهشگران، پزشکان و تمامی کادر سلامت باید در امنیت کامل، به رسالت انسانی خود برای نجات جان انسان‌ها ادامه دهند.

هیچ بهانه‌ای اعم از منازعات مسلحانه یا وضعیت‌های اضطراری، نباید مانع دسترسی مردم به خدمات ضروری درمانی، دارویی و توانبخشی گردد.

امروز این پیام را با صدایی رسا و قاطع اعلام می‌داریم:

ما از همه نهادهای جهانی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و نهادهای حقوق بشردوستانه، انتظار داریم که حفاظت کامل از مراکز آموزشی، درمانی، دارویی و پژوهشی را به‌عنوان مصادیق بارز «تأسیسات ضروری برای بقای جمعی» تضمین کرده و در برابر هرگونه تعرض یا آسیب به زیرساخت‌های سلامت، واکنشی سریع، شفاف و مسئولانه نشان دهند.

در پایان، ما به‌عنوان اعضای خانواده بزرگ علوم پزشکی و نظام سلامت، بار دیگر تعهد راسخ خود را نسبت به اصول حرفه‌ای، اخلاق پزشکی، حفظ کرامت انسانی و تلاش بی‌وقفه برای ارتقای سلامت و زندگی بهتر برای همه انسان‌ها تکرار می‌کنیم.

سلامت، حقی جهانی و خط قرمز مشترک بشریت است.