به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری با بیان اینکه آمریکا در یک دو راهی قرار دارد؛ یا جنگ را با همین وضع ادامه دهد یا راهکاری برای پایان آن بیابد، تأکید کرد: گزینه اول قطعاً مردود است چون هزینه‌های ادامه این جنگ برای آنها بسیار بالاست، اما برای گزینه دوم اقدام ترکیبی مبنی بر سه اقدام مکمل، قابل تصور است.

وی اقدام اول را فشار حداکثری با هدف القاء ایجاد زندگی سخت برای مردم از طریق ضربه زدن به زیرساخت‌هایی مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها عنوان کرد. اقدام دوم را اشغال موقت و چند ساعته یک نقطه با پیاده کردن نیرو به هدف تلقین پیروزی و تسلط خود و سقوط قسمت مهمی از کشور، سپس آماده شدن برای پایان دادن جنگ با یک مصالحه دانست و اقدام سوم را ترکیب شایعه‌پراکنی، خبرسازی از ترور چند تن از مهمترین افراد و مانور رسانه‌ای به منظور تکمیل جنگ ادراکی سقوط کشور، برشمرد.

رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به تلاش دشمن برای القای شایعات در فضای رسانه‌ای گفت: با کذب بودن برخی از اخبار منتشره دشمن، نظیر خبر ترور رییس قوه قضاییه، اسطوره صنعت شایعه سازی دشمن و مرجعیت رسانه‌ای آن، شکست خورد، البته مردم همچنان باید مراقب باشند که در فضای رسانه‌ای دشمن بازی نکنند.

وی همچنین به موضوع پدافند و سقوط دو فروند هلیکوپتر و نیز هواپیمای دشمن اشاره کرد و افزود: در پی موفقیت انهدام برخی از پرنده‌های دشمن متجاوز در آسمان کشور، در جبهه دشمن ابهامات جدیدی برای پیگیری نقشه.های فوق ایجاد شده است.

طهماسبی با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر جوسازی‌های رسانه‌ای دشمن، خاطرنشان کرد: واکنش مردم نسبت نوشتن مقاله و یادداشت برخی از افراد در رسانه‌های خارجی، باید بی‌تفاوتی و گذار از نام این افراد باشد و اجازه ندهند برخی از موضوعات حاشیه‌ای اصل موضوع مقاومت و استفاده بهینه از فرصت‌های رسانه‌ای به وجود آمده از پیروزی‌ها و عنایات الهی اخیر را تحت الشعاع قرار دهد.

وی برخی از اقدامات رسانه‌ای این افراد را صرفاً برای زنده نگه داشتن نامشان در تارک تاریخ دانست و افزود: زنده ماندن نام این افراد با این هدف است که بعدها بتوانند به استناد به نام خویش تاریخ را تحریف کنند، لذا در مواجه با این اقدامات مردم اگر لازم دانستند مواضع و اقدام را مستدلاً منکوب نمایند ولی از ذکر نام آنان و تکرار آن اسامی خودداری نمایند.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات ابتدایی سوره توبه، بر لزوم عدم اعتماد به سران کفر که حتماً و در هر حال پیمان شکن هستند تأکید کرد و گفت: «دشمنان و ائمه کفر ذاتاً پیمان‌شکن هستند. قرآن راهکار مقابله با کفار و معاندان را نبرد مستقیم با سران آنها معرفی می‌کند، نه صلحی که بدون بازدارندگی قطعی، محکوم به شکست باشد.»

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: با استناد به معارف قرآن، سران جبهه کفر همه و در همه حال پیمان شکن و بد عهدند و در مقابله با آنها باید ابزار دست برتر را حفظ کرد تا از سر زور و اجبار نتوانند به پیمانشان خیانت کنند.

وی افزود: همه باید به وظیفه خود را در هر سنگری که هستند عمل کنند و تصمیم نهایی در خصوص جنگ و یا صلح را به ولی امر مسلمین واگذار نمایند.