۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

موکب شهیدگاه در اردبیل برپا می‌شود

موکب شهیدگاه در اردبیل برپا می‌شود

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل از برنامه‌ریزی برای برپایی موکب شهیدگاه در محدوده مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با هدف ایجاد موکب‌های محتوا محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه بررسی طرح موکب شهیدگاه با حضور مدیران دستگاه‌های فرهنگی استان اردبیل اظهار کرد: موکب جامع شهیدگاه در محدوده مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و با همکاری دستگاه‌های فرهنگی استان برپا می‌شود.

وی افزود: از زمان آغاز جنگ موکب‌های مختلفی در داخل شهر اردبیل و سایر شهرستان‌های استان فعالیت می‌کنند که قابل تقدیر است اما ادامه این روند نیازمند تغییر نگرش در نحوه برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌ها است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در این راستا موکب شهیدگاه با برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی استان در محدود مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و با هدف روایت‌هایی از هویت، فرهنگ و هنر کشورمان برپا می‌شود.

جباری با اشاره به اینکه اکنون وقت اقدام است و باید بدون توجه به محدودیت‌های اداری در شرایط جنگی فعالیت‌های تبیینی و فرهنگی اتفاق بیفتد، ادامه داد: هدف این است که با ایجاد موکب شهیدگاه، کانون فعالیت‌های فرهنگی و هویت محور به وجود بیاید و کمبود موجود در موکب‌های سطح شهر از منظر فرهنگی را جبران کنیم.

کد مطلب 6793156

