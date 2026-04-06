به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رییس‌جمهور در پیامی به مناسبت شهادت سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که خون پاک این شهید بزرگوار، عزم ملت ایران و نیروهای مسلح را در مسیر مقاومت و تنبیه متجاوزان استوارتر خواهد کرد.

متن پیام دکتر محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مظلومانه سردار سرافراز و مجاهد خستگی‌ناپذیر، سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی جنایت تروریستی و بزدلانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

این فرمانده مقتدر و فرهیخته که نزدیک به نیم قرن از عمر پربرکت خود را وقف صیانت از امنیت ملی، مبارزه با نفوذ و پاسداری از ارکان نظام اسلامی کرده بود، در نهایت به آرزوی دیرینه خود رسید و به خیل یاران شهیدش پیوست.

بی‌شک مجاهدت‌های ماندگار ایشان در سطوح راهبردی جامعه اطلاعاتی کشور، سدی محکم در برابر توطئه‌های استکبار جهانی بود و خون پاک این شهید بزرگوار، عزم ملت ایران و نیروهای مسلح را در مسیر مقاومت و تنبیه متجاوزان استوارتر خواهد کرد.

اینجانب شهادت این سرباز ولایت را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، نایب برحقشان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده مکرم و صبور ایشان، همرزمانش در سپاه پاسداران و عموم ملت شریف و شهیدپرور ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن شهید عالی‌مقام علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا (ع) مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور