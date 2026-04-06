به گزارش خبرگزاری مهر، سیودومین جلسه شورای راهبردی سازمان بهزیستی کشور و نخستین جلسه در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در این جلسه با اشاره به عملکرد بهزیستی در شرایط جنگی اظهار کرد: آنچه که اتفاق افتاده در این جنگ، سازمان بهزیستی هماهنگیهای بینبخشی که لازم بود و همچنین توجیهات پیش از ورود به جنگ را انجام داده است.
وی افزود: راهنمای عمل تدوین شده بود و ما خیلی احساس نیاز به راهنمای عمل جدید نکردیم مگر در مواردی که موضوع جدید بود و نیاز به بازنگری داشت. این راهنمای عملی فرصت خوبی بود که همکاران زحمت کشیدند و تولید کردند و باید آن را منظم و منسجم کنیم.
موسوی چلک ادامه داد: دستگاههای نظارتی بیرون از سازمان نیز اذعان داشتند که سازمان بهزیستی در این جنگ دیده شد در حالی که پیش از این بیشتر هلال احمر و وزارت بهداشت دیده میشدند این یک اتفاق خوب بود که سازمان در این بحران کنار مردم حضور داشت.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به رویکرد خانوادهمحوری گفت: نکته دوم این است که خانوادهمحوری پاسخ داد بهطوری که اکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفر در حوزههای مختلف مانند اعتیاد، توانبخشی، کودکان و مراکز شبهخانواده به نزد خانواده بازگشتهاند حتی اگر برای مدت کوتاه مانند دو هفته باشد، این امر ظرفیت جدیدی برای ما ایجاد کرده و این رویکرد در حال نهادینه شدن است.
وی افزود: در حوزه کودکان تعداد افراد از حدود ۹۵۰۰ نفر به کمتر از ۶ هزار نفر کاهش یافته است.
موسوی چلک با اشاره به دشواری بازگشت به خانواده در حوزه توانبخشی تصریح کرد: در این حوزه بازگشت به خانواده بهمراتب سختتر است اما این اتفاق رخ داده و میتوانیم در سال جاری این رویکرد را جدیتر تقویت کنیم. هرچقدر مراکز نگهداری بهویژه مراکز شبانهروزی به سمتی بروند که امتیازات و یارانه بیشتری به خانوادهها اختصاص یابد تا به مراکز، اجرای این سیاست میتواند بسیار کمککننده باشد.
اختصاص یارانه و کالابرگ مددجویان به خانواده
وی تأکید کرد: یارانه و کالابرگ افراد نیز باید به خانوادهها تعلق بگیرد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به فعال شدن گروههای محلهای در جنگ گفت: موضوع سوم، فعال شدن گروههای محلهای در این جنگ بود و حضور پررنگتری از آنها شاهد بودیم حتی گروههایی که پیش از این فعالیتی نداشتند در این ایام وارد میدان شدند.
وی افزود: باید سرمایهگذاری بیشتری در این زمینه داشته باشیم و به سمت تقویت داوطلبان تخصصی و پایدار حرکت کنیم و سیاستهای تشویقی برای افزایش ماندگاری داوطلبان در نظر بگیریم تا نیروهایی که آموزش میبینند در شرایط بحران حضور مؤثر داشته باشند.
موسوی چلک در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت در بحران گفت: اگر به سمت رویکرد مدیریت مورد بهویژه در بحرانها و پروندههای سخت حرکت کنیم با اشراف اطلاعاتی بیشتر میتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. در مواردی که از وضعیت خانوادهها اطلاع کافی نداریم و چند نفر بهطور همزمان پیگیر یک مددجو هستند بخشی از کار با اختلال مواجه شده و نارضایتی ایجاد میشود.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: تغییر این مسیر دشوار است اما افزایش اشراف اطلاعاتی نسبت به خانوادهها و مدیریت منابع در این شرایط بسیار کمککننده خواهد بود.
کمک به مسکن و اشتغال خانوادههای آسیب دیده
وی در ادامه به منابع بینالمللی اشاره کرد و گفت: منابعی از سوی نهادهای بینالمللی برای خانوادههایی که در حوزه مسکن و اشتغال دچار مشکل شدهاند دریافت شده و احتمالاً این هفته بهطور مستقیم به حساب آنها واریز خواهد شد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید کرد: باید منابع بینالمللی در بحرانها بهگونهای مدیریت شوند که این ظرفیت از دست نرود و تشکلهای بینالمللی که در هر بحران حضور دارند با رعایت ملاحظات بهعنوان یک ظرفیت مورد استفاده قرار گیرند.
نیروهای غیررسمی بهزیستی چشمانتظار حمایت؛ تأکید حسینی بر تصمیم فوری
وی در پایان به وضعیت نیروهای انسانی اشاره کرد و گفت: برخی کارشناسان بهصورت شرکتی، قراردادی و خرید خدمت فعالیت میکنند که تعداد آنها نزدیک به سه هزار نفر است. در حوزه مشاوره نیز تعدادی از نیروها بهصورت شبانهروزی، چه بهصورت برخط در برخی استانها و چه در قالب نیروهای شیفت مربی فعالیت دارند و باید این نیروها را ویژهتر ببینیم و تدابیری برای آنها اتخاذ کنیم.
در ادامه این جلسه سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با تأکید بر حمایت از این نیروها گفت: واقعاً باید برای این گروهها تدبیر کنیم چرا که در دورههای بحران بیشترین نقش را در برطرف کردن نیازهای سازمان بهزیستی دارند و اگر ظرفیت قانونی وجود داشته باشد هر اقدامی که بتوان برای آنها انجام داد مورد موافقت ماست.
