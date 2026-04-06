۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

ارزیابی و جبران خسارات حمله اخیر در کرج

کرج-فرماندار ویژه کرج اعلام کرد: پس از حمله اخیر، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان از ساعات اولیه وارد عمل شده و فرایند ارزیابی و جبران خسارات در مناطق آسیب‌دیده در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی مهرور معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، اعلام کرد که بلافاصله پس از حمله اخیر عملیات امدادرسانی آغاز و گروه‌های ارزیابی خسارات با حضور مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی در مناطق مختلف شهر مستقر شدند.

به گفته مهرور ارزیابی‌های میدانی و اقدامات ترمیمی در نقاطی همچون کوی اتحاد، محمدشهر، حصارک و کمالشهر در حال انجام است و پرونده‌ واحدهای مسکونی آسیب‌دیده نیز برای آغاز روند بازسازی تشکیل شده است.

مهرور همچنین از ارزیابی خسارات واردشده به واحدهای صنفی و خودروها با همکاری نهادهای مرتبط و بیمه ایران خبر داد و افزود که تمامی دستگاه‌ها با حضور میدانی در محل، روند جبران خسارات را با سرعت دنبال می‌کنند.

