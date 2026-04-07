به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، با اشاره به اجرای طرح حمایت از نانوایی‌ها ذیل کمیته پشتیبانی جنگ اظهار کرد: با توجه به تهدیدات و احتمال آسیب به زیرساخت‌های کشور، برنامه‌ریزی برای پایداری تأمین نان به عنوان قلم اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس و با همکاری بنیاد علوی و سایر دستگاه‌ها، طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و تجهیز آن‌ها به موتور برق و سیلندر گاز در سطح شهرستان اجرا می‌شود تا در صورت بروز قطعی برق یا اختلال در زیرساخت‌ها، روند پخت نان متوقف نشود.

سرپرست فرمانداری پاکدشت با بیان اینکه در مرحله نخست ۲۰ نانوایی سریع‌پز (لواش و تافتون) برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، گفت: به این واحدها متناسب با نوع تجهیزات و میزان نیاز برق، تسهیلاتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای خرید موتور برق و سیلندر گاز با نرخ سود ۱۱ درصد پرداخت می‌شود.

قمی تصریح کرد: همچنین در صورت تمایل نانوایان، تسهیلاتی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان توسط بنیاد علوی برای خرید و نصب پنل‌های خورشیدی در نظر گرفته شده که نانوایان می‌توانند از این فرصت برای مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق نیز بهره‌مند شوند.