۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

فرنگی‌کاران فینالیست مشخص شدند/ چهار مدال طلا در انتظار کشتی ایران

در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عرفان جرکنی، علی اسکو، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده راهی فینال شدند تا برای کسب چهار مدال طلا برابر حریفان خود مبارزه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه‌نهایی پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، در وزن ۶۳ کیلوگرم عرفان جرکنی در مرحله نیمه‌نهایی با اسلام جان بهرام اف از ازبکستان کشتی گرفت که با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد.

جرکنی در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ هانگ وونگ چویی از کره جنوبی را از پیش رو برداشت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف امان از هند رفت که با نتیجه ۱۳ بر ۳ پیروز میدان شد و راهی فینال شد.

اسکو پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ یونگ هون نوح از کره جنوبی را از پیش رو برداشت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی به مصاف کومار سونیل از هند رفت و در ۳۰ ثانیه با نتیجه ۸ بر صفر پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد.

فرخی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر محمد سلطان زودا از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر محمدکودیر رسول اف از ازبکستان را مغلوب کرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف کیم مین سئوک از کره جنوبی رفت که با نتیجه ۵ بر صفر پیروز میدان شد و چهارمین فینالیست کشتی فرنگی ایران لقب گرفت.

میرزازاده بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد.

