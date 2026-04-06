برگزاری رویداد ادبی «من ایران را دوست دارم» در چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری رویداد ادبی «من ایران را دوست دارم» را برگزار می‌کند.



علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی دل‌نوشته، متن ادبی، داستانک، نامه و روایت به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

موضوعات رویداد ادبی من ایران را دوست دارم شامل «سرزمین من؛ ایران سرافراز»، «رهبر شهیدم»، «رهبرم»، «با دانش‌آموزان میناب»، «به نیروهای نظامی و انتظامی کشورم»، «من در میدان می‌مانم»، «به مسلمانان جهان، به مردم منطقه و به جهانیان»، «این روزها» و «خیابان‌های شهر من» است.