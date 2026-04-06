۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

تیم تکواندو نوجوانان ایران با نام «هرمز» عازم مسابقات جهانی شد

تیم تکواندو نوجوانان ایران با نام «هرمز» عازم مسابقات جهانی شد

مراسم بدرقه تیم های ملی نوجوانان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در حالی برگزار شد که کاروان اعزامی به این رقابت ها به نام «هرمز» نامگذاری شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعزام تیم های نوجوانان کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان در ازبکستان و به دلیل شرایط موجود، مراسم نمادین بدرقه کاروان اعزامی به این رقابت ها با حضور مهدی نوایی سرپرست فدراسیون، هادی افشار سرپرست دبیرکلی ، حجت حسین پور مشاور ارشد و جمعی از کارکنان فدراسیون در جواز مزار شهید گمنام برگزار و با آرمان های امام راحل(ره) و رهبر شهید تجدید پیمان شد.

همچنین با توجه به رشادت های نیروهای مسلح در حفاظت و پاسداری از میهمن اسلامی به خصوص تنگه هرمز، کاروان اعزامی به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان با افتخار «هرمز» نامگذاری شد.

پانزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان ۲۳ لغایت ۲۸ فروردین ماه به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد و تیم های نوجوانان دختر و پسر ایران که تمرینات آماده سازی خود را در ساری و گیلان پیگری می کنند، عصر فردا سه شنبه به صورت زمینی از مرز ترکیه عبور کرده و راهی شهر «وان» خواهند شد و از آنجا با هواپیما راهی شهر تاشکند در ازبکستان، محل برگزاری این مسابقات خواهند شد.

