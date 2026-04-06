مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با مرور خدمات حوزه توانبخشی بهزیستی استان، اظهار کرد: از ابتدای حملات ددمنشانه صهیونیستی-آمریکایی به کشورمان، معاونت امور توانبخشی (دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز توانبخشی) استمرار خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش را در دستور کار ویژه خود قرار داده و این وظیفه را با جدیت تمام ادامه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: در همین راستا، ارائه خدمات توانبخشی، حمایتی و مراقبتی به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران اعصاب و روان و افراد دارای اختلال طیف اتیسم، در مراکز نگهداری توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال انجام است.

وی در تشریح دیگر خدمات ارائه‌شده توسط معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان عنوان کرد: نگهداری از بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر در ۲۳ مرکز نگهداری شبانه‌روزی تحت نظارت شامل سالمندان، افراد دارای معلولیت، بیماران اعصاب و روان و افراد دارای اختلال طیف اتیسم از جمله اقدامات مستمر ماست که در کنار آن، نظارت‌های دقیقی بر نحوه فعالیت این مراکز صورت گرفته و دستورالعمل‌های لازم برای شرایط بحران نیز ارسال شده است.

درویشی با تأکید بر اهمیت تکریم مددجویان در محیط خانواده تصریح کرد: ارائه خدمات توانبخشی و ویزیت در منزل به سالمندان و بیماران اعصاب و روان به تعداد ۴۹۵ نفر و در قالب ۹ مرکز در حال انجام است. همچنین خدمات مراقبت در منزل با هدف تکریم افراد دارای معلولیت، سالمندان و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در خانواده به ۱۶۶ نفر، توسط ۲۷ نفر از مراقبان آموزش‌دیده ارائه می‌گردد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به حمایت‌های مالی صورت‌گرفته از جامعه هدف سازمان، خاطرنشان کرد: واریز مستمری به حساب ۳۸ هزار و ۷۸۰ نفر از افراد دارای معلولیت، واریز حق پرستاری (خانواده‌محور) و حق پرستاری افراد با معلولیت ضایعه نخاعی برای پنج هزار و ۱۷۰ نفر، و همچنین واریز حق معیشت (ماده ۲۷) به حساب ۹ هزار نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، از دیگر خدمات مهم بهزیستی استان در این ایام بوده است.