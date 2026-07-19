به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته بهزیستی، برنامه بازدید از مراکز خدمات‌رسان به افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیستی شهرستان سنندج با حضور غریب سجادی فرماندار سنندج، امام جمعه سنندج، مدیرکل بهزیستی کردستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در جریان این برنامه، نخستین مرکز تخصصی نگهداری و توانبخشی کودکان نابینا و کم‌بینا با عنوان «خانه حمایتی توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت بینایی نیکان» فعالیت خود را در سنندج آغاز کرد.

این مرکز با مشارکت بخش خصوصی و تحت حمایت و نظارت سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده و قرار است خدمات تخصصی در حوزه نگهداری، توانبخشی و حمایت از کودکان و افراد دارای معلولیت بینایی ارائه کند.

بازدید از مراکز نگهداری مددجویان

در ادامه این برنامه، مسئولان از مراکز مختلف نگهداری و توانبخشی افراد دارای معلولیت بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات و مسائل موجود در این مراکز قرار گرفتند.

بازدید از بزرگترین مرکز شبانه‌روزی نگهداری افراد دارای معلولیت، مراکز نگهداری دختران و پسران بی‌سرپرست و بدسرپرست و همچنین مرکز نگهداری دختران نابینا از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

واگذاری ۶۵ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی

همزمان با این برنامه، آیین واگذاری ۶۵ واحد مسکونی به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی استان کردستان نیز برگزار شد.

در این مراسم، به صورت نمادین یک واحد مسکونی در شهر سنندج به خانواده‌ای که یکی از اعضای آن دارای معلولیت شنوایی است، تحویل داده شد.

تأکید فرماندار سنندج بر توسعه خدمات تخصصی

فرماندار سنندج در حاشیه افتتاح مرکز «نیکان» با اشاره به ضرورت تقویت خدمات تخصصی برای افراد دارای معلولیت اظهار کرد: حمایت از این قشر نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت خیران، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

غریب سجادی افزود: راه‌اندازی مراکز تخصصی و توسعه خدمات توانبخشی می‌تواند در بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان مؤثر باشد و باید از ظرفیت‌های موجود برای گسترش این خدمات استفاده کرد.

وی همچنین مسکن را یکی از نیازهای اساسی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی دانست و گفت: تأمین سرپناه مناسب می‌تواند نقش مهمی در افزایش ثبات و امنیت زندگی این خانواده‌ها داشته باشد.

فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان در کنار مجموعه بهزیستی و خیران، حمایت از برنامه‌های توانمندسازی افراد دارای معلولیت و توسعه خدمات اجتماعی را دنبال می‌کند و در مسیر گسترش عدالت اجتماعی و رفع نیازهای جامعه هدف از ظرفیت‌های موجود بهره خواهد گرفت.