۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۶

استاندار خوزستان: مردم ایران جبهه دوم در برابر دشمنان هستند

اهواز - استاندار خوزستان ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان، بر شجاعت، انسجام و حضور مردم به عنوان جبهه دوم مقاومت در برابر دشمنان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده دوشنبه شب در مراسم بیعت مردم باغملک با رهبر انقلاب اسلامی گفت: شهادت جانگداز رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و مردم در جریان حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تسلیت عرض می‌کنم. همچنین از مجلس خبرگان امت برای انتخاب دقیق و شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، خلف صالح مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جدید تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی افزود: از حضور شما مردم باغملک و همه اقوام که در این شهرستان پرافتخار زندگی می‌کنند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

استاندار خوزستان با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنه‌ها و میادین مختلف، گفت: تاریخ شما، تاریخی پرافتخار و ریشه‌دار است. شما همواره افتخار آفریدید و شجاعت، صلابت، هوشمندی، غیرت، انسجام، پایمردی، دلاورمردی و ایستادگی خود را نشان داده‌اید. این ویژگی ممتاز در شهرستان باغملک، ظهور ویژه‌ای دارد.

وی در تشریح وضعیت کنونی، بیان کرد: امروز ما در مقابل جبهه نظامی دشمن، دو جبهه گشوده‌ایم. جبهه اول، جبهه نظامی است که توسط فرزندان شما در خطوط مقدم جبهه با دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اداره می‌شود و مواضع دشمن را درهم می‌کوبند. جبهه دوم، همین جبهه شما، یعنی جبهه حضور مردمی، صبر، مقاومت و ایستادگی است. این جبهه مردمی، معنوی و انقلابی است که توسط شما مردم تشکیل شده است. دشمن از این جبهه محروم است و این تقدیر الهی است که ملت بزرگ ایران، امتدادی از اعماق خاک خود تا منتهی الیه جبهه‌ها داشته باشد.

