استاندار خوزستان: مردم ایران جبهه دوم در برابر دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده دوشنبه شب در مراسم بیعت مردم باغملک با رهبر انقلاب اسلامی گفت: شهادت جانگداز رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای و جمعی از فرماندهان و مردم در جریان حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تسلیت عرض میکنم. همچنین از مجلس خبرگان امت برای انتخاب دقیق و شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، خلف صالح مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جدید تشکر و قدردانی میکنم.
وی افزود: از حضور شما مردم باغملک و همه اقوام که در این شهرستان پرافتخار زندگی میکنند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
استاندار خوزستان با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنهها و میادین مختلف، گفت: تاریخ شما، تاریخی پرافتخار و ریشهدار است. شما همواره افتخار آفریدید و شجاعت، صلابت، هوشمندی، غیرت، انسجام، پایمردی، دلاورمردی و ایستادگی خود را نشان دادهاید. این ویژگی ممتاز در شهرستان باغملک، ظهور ویژهای دارد.
وی در تشریح وضعیت کنونی، بیان کرد: امروز ما در مقابل جبهه نظامی دشمن، دو جبهه گشودهایم. جبهه اول، جبهه نظامی است که توسط فرزندان شما در خطوط مقدم جبهه با دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اداره میشود و مواضع دشمن را درهم میکوبند. جبهه دوم، همین جبهه شما، یعنی جبهه حضور مردمی، صبر، مقاومت و ایستادگی است. این جبهه مردمی، معنوی و انقلابی است که توسط شما مردم تشکیل شده است. دشمن از این جبهه محروم است و این تقدیر الهی است که ملت بزرگ ایران، امتدادی از اعماق خاک خود تا منتهی الیه جبههها داشته باشد.
