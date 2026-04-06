برپایی ۲۷۳۰ موکب در کشور با پخت ۳ میلیون پرس غذا در روز

به گزارش خبرگزاری مهر، کاووس محمودی، مدیر اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، در گفت‌وگو با رادیو گفت‌وگو با تشریح ابعاد گسترده فعالیت مواکب مردمی در کشور اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۷۳۰ موکب در سراسر کشور فعال‌اند و روزانه حجم عظیمی از غذای گرم برای مردم، نیروهای میدانی و آسیب‌دیدگان آماده می‌کنند؛ رقمی که در مجموع، تاکنون به بیش از ۶۵ میلیون خدمت ثبت‌شده رسیده است.

وی با تاکید بر این حجم از پخت و توزیع غذا به‌صورت شبانه‌روزی برای وعده های سحری، افطاری و شام در ماه مبارک رمضان و اکنون برای وعده های صبحانه، ناهار و شام، به نقش محوری مواکب در تجمعات مردمی شبانه اشاره کرد و گفت: در میادین اصلی شهرهای کشور، مواکب فرهنگی با ارائه خدمات فرهنگی و مواکب پذیرایی با چای داغ، نوشیدنی گرم، شربت و ... در کنار مردم حضور دارند و این هم‌افزایی مردمی، صحنه‌های گسترده‌ای از همدلی را شکل داده است.

محمودی با توصیف مواکب به‌عنوان «پایگاه‌های اجتماعیِ فعال و آماده‌به‌کار» گفت: این جریان مردمی، که بر اساس مصوبه وزارت کشور مدیریت و ساماندهی آن به ستاد بازسازی عتبات عالیات سپرده شده است و هر ساله با تعداد حدود ۳۱۵۰ موکب به عنوان مامورت اصلی وظیفه اسکان و تغذیه زائران امام حسین علیه‌السلام را برای کمک به برادران عراقی به عنوان میزبانان اصلی زائرین در ایام اربعین بر عهده دارد به به پیشنهاد سردار دلها حاج فاسم سلیمانی، خدمات در شرایط خاص و حوادث غیرمترقبه را نیز به عنوان مأموریت دوم بر عهده گرفته است؛ تجربه‌ای که پس از حوادثی مانند سیل خوزستان شکل گرفت و اکنون به یک ظرفیت سازمان‌یافته مردمی تبدیل شده است. ظرفیتی که این روزها در شرایط خاص و حساس کشور، پای کار آمده و توانسته بار مهم و سنگینیی را بر دوش بگیرد و حتی علاوه بر خدمات رفاهی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در آنها جریان یابد.

مدیر اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با تاکید به مردمی بودن این حرکت گفت: تمام فعالیت‌های مواکب با نذورات و کمک‌های مردمی انجام می‌شود و مردم همواره پشتوانه اصلی این جریان خدمت‌رسانی بوده‌ و هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از پویش ملی نذر پذیرایی مواکب خبر داد و اعلام کرد: این پویش با نیت سلامتی رهبر معظم انقلاب و پیروزی رزمندگان راه‌اندازی شده و شماره کارت 8673_0122_8833_6104 نزد بانک ملت به منظور مشارکت مردمی در نظر گرفته شده است، تا وجوه جمع‌آوری‌شده، مستقیماً برای تأمین اقلام غذایی و پذیرایی مورد نیاز مواکب کشور هزینه شود.

کاووس محمودی، مدیر اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، در پایان ضمن دعوت از عموم آحاد جامعه برای شرگت در این پویش نذر متذکر شد: تمام فعالیت‌های مواکب با تکیه بر نذورات مردمی انجام می‌شود و مردم همیشه ثابت کرده‌اند که در صحنه خدمت‌رسانی پیشگام هستند.