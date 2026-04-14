۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

گروسی بالاخره به ادعاهای آمریکا و اسرائیل درباره ایران واکنش نشان داد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیست درباره برنامه هسته‌ای ایران نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیست در مورد برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد که این ادعاها نیاز به بازنگری دارد.

وی با رد ادعای آمریکا و رژیم اسرائیل، افزود: ایران چند هفته یا چند ماه با ساخت بمب اتمی فاصله نداشته است.

مقامات آمریکایی و صهیونیستی بارها مدعی شده‌اند که ایران تنها چند هفته با دستیابی به سلاح اتمی فاصله دارد.

مقامات کشورمان بارها در محافل بین‌المللی به صراحت اعلام کرده‌اند که ایران هیچگاه دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. از سوی دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای با صدور فتوایی ساخت سلاح اتمی را حرام اعلام کرده بودند.

    • ruhollah IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      روت سیاه گروسی حالا فهمیدی،ایران قصدش ساختن بمب اتمی نیست،خدا جای حق نشسته این جنگ تو دهنی خوردین
    • IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ای کاش رهبر شهید چنین فتوایی برای حرام بودن بمب اتمی نمیدادن ...
    • IR ۰۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      این اظهارات گروسی درجهت حمایت ازایران نیست بلکه درهماهنگی کامل باآمریکا وجلوگیری ازبی اعتبارشدن بیشترآژانس مطرح می شود .چون الان دیگرهمه دنیا فهمیده اند ترامپ ، بخصوص ، چقدر ادعاهای چرت مطرح می کند.
    • احمد IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      گروسی یه روباه پیره که اصلا نمیشه بهش اعتمادکردهرحرفی که میزنه یه حیله ونیرنگ پشتش خوابیده!
    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      این ادم مستحق مرگ است
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      مقامات آمریکایی و صهیونیستی در مورد سلاح اتمی متهم هستند، نه مدعی/ اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ادعاهای آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار درباره ایران قبول نداریم و به رسمیت نمی شناسیم
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      سئوال اینجاست که پس چرا رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سلاح اتمی آمریکا و اسرائیل را نظارت و مدیریت نمی کند.
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      چه فایده! نوش دارو پس از مرگ سهراب.
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      جاسوس بی شرف حیله جدید چی داری ؟!!!!!!
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.

