گروسی بالاخره به ادعاهای آمریکا و اسرائیل درباره ایران واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیست در مورد برنامه هستهای ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد که این ادعاها نیاز به بازنگری دارد.
وی با رد ادعای آمریکا و رژیم اسرائیل، افزود: ایران چند هفته یا چند ماه با ساخت بمب اتمی فاصله نداشته است.
مقامات آمریکایی و صهیونیستی بارها مدعی شدهاند که ایران تنها چند هفته با دستیابی به سلاح اتمی فاصله دارد.
مقامات کشورمان بارها در محافل بینالمللی به صراحت اعلام کردهاند که ایران هیچگاه دنبال ساخت سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود. از سوی دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای با صدور فتوایی ساخت سلاح اتمی را حرام اعلام کرده بودند.
