۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

حضور لرستانی‌ها در اجتماعات شبانه برجسته و باشکوه بوده است

خرم‌آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: حضور مردم لرستان در اجتماعات شبانه برجسته و باشکوه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی عصر امروز دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی اربعین رهبر شهید انقلاب با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: خدا را شکر که در مقطعی زندگی می‌کنیم که دو امام یعنی امام راحل و امام شهید را درک کردیم که در حقیقت قرآن ناطق زمان خودشان و مصداق عینی آموزه‌ها و معارف شیعی بودند.

وی افزود: خداوند نیز به این امامان امتی عطا کرد که اگر خطری انقلاب را تهدید کند، مردم برای حفاظت از آن مبعوث می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: در کنار حضور مردم و اقشار مختلف، نیروهای مسلح ما در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در حال دفاع مضاعف از کشور در میدان هستند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه لرستان در جنگ اخیر در زمینه حضور مردم در خیابان نیز جز استان‌های برجسته در کشور بوده است، گفت: انصافاً استاندار لرستان در این ایام در همه زمینه‌ها پای‌کار بوده‌اند و این تلاش‌ها جای تقدیر دارد.

وی افزود: استاندار لرستان در زمینه پشتیبانی از نیروهای نظامی نیز بسیار خوب درخشیدند و در جبهه دیگر یعنی تأمین نیازها و معیشت مردم، عملکرد بسیار خوبی داشتند و کالاهای اساسی به‌وفور در استان موجود است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: همچنین خدمات و اقدامات سردار باقری فرمانده سپاه استان نیز در جنگ و حوزه رزم، جای تقدیر دارد.

