به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: میخواهم نفت ایران را به دست آورم، چون یک تاجر هستم.
وی به انتقاد از ناتو پرداخت و افزود: از کشورهای عضو ناتو که گفتند پس از پیروزی به ما کمک خواهند کرد، بهشدت ناامید هستم.
وی گفت: موضع ناتو لکه ننگی است که همیشه آن را دنبال خواهد کرد و تا زندهام از خاطرم پاک نخواهد شد.
وی ادامه داد: به ناتو گفتم که پس از پیروزی، به کمک آن نیازی نداریم وی انتقادش از ناتو را تکرار کرد و گفت: ناتو بدون ما یک ببر کاغذی است و همانطور که کره جنوبی و ژاپن کمک به ما را رد کردند، ناتو نیز از کمک به ما خودداری کرد.
