گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در خصوص آخرین تحولات منطقه ای، بین المللی و روابط دوجانبه به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با اشاره به موضع اصولی این کشور در رد استفاده از زور و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، بر ضرورت توقف فوری جنگ و بازگشت ثبات و امنیت به منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اهتمام ایران به حفظ و ارتقای روابط دوستانه با کشورهای منطقه از جمله قطر، وضعیت موجود را منحصرا ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نیز سوء استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی خود در کشورهای منطقه برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران دانست و با اشاره به تعهد حقوقی بین‌المللی همه دولت‌ها برای جلوگیری از استفاده سایر کشورها از قلمروی آنها جهت تجاوز نظامی به کشورهای دیگر، ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه در راستای صلح و امنیت دسته‌جمعی و درون‌زا حرکت کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بر عزم راسخ ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تأکید و تصریح کرد: جنایات جنگی شنیع ارتکابی توسط آمریکا و اسرائیل به‌ویژه حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و تاسیسات هسته‌ای، می‌بایست در محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرد.