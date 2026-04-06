  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر

وزرای امور خارجه ایران و قطر در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و روابط دوجانبه به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در خصوص آخرین تحولات منطقه ای، بین المللی و روابط دوجانبه به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با اشاره به موضع اصولی این کشور در رد استفاده از زور و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، بر ضرورت توقف فوری جنگ و بازگشت ثبات و امنیت به منطقه تاکید کرد.

 وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اهتمام ایران به حفظ و ارتقای روابط دوستانه با کشورهای منطقه از جمله قطر، وضعیت موجود را منحصرا ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نیز سوء استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی خود در کشورهای منطقه برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران دانست و با اشاره به تعهد حقوقی بین‌المللی همه دولت‌ها برای جلوگیری از استفاده سایر کشورها از قلمروی آنها جهت تجاوز نظامی به کشورهای دیگر، ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه در راستای صلح و امنیت دسته‌جمعی و درون‌زا حرکت کنند. 

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بر عزم راسخ ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تأکید و تصریح کرد: جنایات جنگی شنیع ارتکابی توسط آمریکا و اسرائیل به‌ویژه حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و تاسیسات هسته‌ای، می‌بایست در محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرد.

کد مطلب 6793454
زهرا علیدادی

    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      و این در حالی است که عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت در منطقه به ایران خیانت کردند.
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های متجاوز تروریست های ارتش وحشی امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حرف شعار ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان هست
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به شهروندان ایران غیرمسئولانه و اشتباه است و هم جنایت جنگی دو جنایت علیه بشریت است. نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. تهدید‌های اخیر ترامپ علیه ایران، در صورت اجرا، قانون درگیری مسلحانه مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و کتابچه راهنمای قانون جنگ وزارت دفاع را نقض می‌کند. کشتن غیرنظامیان در ایران و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها غیرمسئولانه و اشتباه است.
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      واین در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت به تهران و سایر شهرهای ایران تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کند.

