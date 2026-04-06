واکنش عراقچی به حمله به دانشگاه شریف؛ متجاوزان قدرت ما را خواهند دید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: «متجاوزان اسرائیلی-آمریکایی دانشگاه ام‌آی‌تی ایران (دانشگاه صنعتی شریف) را بمباران کرده‌اند؛ این اقدام در ادامه حملات به دیگر دانشگاه‌ها صورت گرفته است. ۱۴۰۰ سال پیش، حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام فرمودند: حتی اگر دانش در خوشه ستارگان ثریا قرار داشته باشد، ایرانیان به آن دست می یابند. متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید.»