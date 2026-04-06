  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

واکنش عراقچی به حمله به دانشگاه شریف؛ متجاوزان قدرت ما را خواهند دید

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حمله دشمن به دانشگاه صنعتی شریف، تاکید کرد: متجاوزان به‌ زودی قدرت ما را خواهند دید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: «متجاوزان اسرائیلی-آمریکایی دانشگاه ام‌آی‌تی ایران (دانشگاه صنعتی شریف) را بمباران کرده‌اند؛ این اقدام در ادامه حملات به دیگر دانشگاه‌ها صورت گرفته است. ۱۴۰۰ سال پیش، حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام فرمودند: حتی اگر دانش در خوشه ستارگان ثریا قرار داشته باشد، ایرانیان به آن دست می یابند. متجاوزان به‌زودی قدرت ما را خواهند دید.»

کد مطلب 6793336
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      5 0
      پاسخ
      دانشگاهاشونو بزنید اونم شدیدتر
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حمله به زیرساخت‌های ایران جنایت جنگی است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند. ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      3 0
      پاسخ
      حمله به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.
      • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        0 0
        واین در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت به تهران و سایر شهرهای ایران تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کند.
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      عمان در مذاکره رم و ژنو به ایران خیانت کرده است.
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      غیرنظامیان آمریکایی در کشورهای منطقه بزنید
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر متجاوزان لعنت به همه وطن فروش ها لعنت به همه سلطنت طلب ها

