معاون ترامپ برای مذاکره با ایران عازم اسلام آباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا عازم پاکستان شد، جایی که او رهبری هیئت آمریکایی را در مذاکرات با ایران بر عهده خواهد داشت.

وی پیش از عزیمت در جمع خبرنگاران گفت: «ما مشتاقانه منتظر مذاکرات هستیم. فکر می‌کنم مثبت خواهد بود. البته خواهیم دید.»

او در ادامه گفت: «اگر ایرانیان مایل به مذاکره با حسن نیت باشند، ما نیز با آن‌ها همکاری خواهیم کرد. اما اگر قصد فریب ما را داشته باشند، خواهند دید که تیم مذاکره‌کننده پذیرای چنین رویکردی نیست. رئیس جمهور دستورالعمل‌های کاملاً روشنی به ما داده است و خواهیم دید که چه می‌شود.»

منابع خبری همچنین از ورود یک تیم بلندپایه آمریکایی به پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، این هیات متشکل از حدود ۳۰۰ نفر به همراه تجهیزات گسترده امنیتی و ماشین‌آلات سنگین با استفاده از کریدور آسیای میانه وارد خاک پاکستان شده‌اند.

این در حالی است که با وجود نقص آتش بس از سوی اسرائیل در لبنان، عزیمت هیئت ایرانی به اسلام‌آباد در هاله‌ای از ابهام است.