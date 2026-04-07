وضعیت مبهم بسکتبال با ویلچر زنان برای ناگویا/ اصرار وزارت، انکار کمیته

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، ترکیب کاروان اعزامی ایران با حضور ورزشکاران رشته های مختلفی شکل گرفت که بسکتبال با ویلچر زنان یکی از آنها بود.

تیم ملی این رشته در هانگژو تا مرحله رده بندی پیش رفت اما در نهایت از دستیابی به حداقل مدال بازماند و در رده چهارم بازی های پاراآسیایی ایستاد. همین موضوع یعنی عدم مدال آوری در هانگژو ‌و احتمال تکرار آن در ناگویا، باعث شده تا کمیته ملی پارالمپیک نظر مثبتی روی اعزام‌ دوباره تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان‌ به بازی های پاراآسیایی نداشته باشد، این موضوع اما بر خلاف نظر وزارت ورزش و حتی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان است.

احمد دنیامالی وزیر ورزش ‌و فریبا محمدیان معاون او در امور بانوان و حتی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش نظر کاملا مثبتی روی اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ دارند. جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌یابان هم همسو با مجموعه وزارت ورزش است. با همه اینها کمیته ملی پارالمپیک این تیم را وارد فهرست رشته ها ‌تیم های موردنظرش برای اعزام‌ به ناگویا نکرده است.

این کمیته پیش از نوروز ۱۴۰۵ و در زمان مقرر برای ثبت نام اولیه رشته ها به منظور اعلام آمادگی برای حضور در آنها، اشاره ای به بسکتبال با ویلچر زنان نداشت. با این حال ‌همچنان وزارت ورزش پیگیر اضافه شدن بسکتبال با ویلچر زنان به فهرست رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ است اما با توجه به اتمام مهلت اعلام آمادگی اولیه، امکان اضافه شدن این رشته وجود دارد؟

رقابت های بسکتبال با ویلچر زنان در بازی های پاراآسیایی با حضور ۶ تیم برگزار می شود. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که فقط ۵ تیم برای شرکت در این بخش از مسابقات اعلام آمادگی کرده اند، بنابراین در صورتیکه از طرف کمیته ملی پارالمپیک اعلام آمادگی برای اعزام تیم‌ ملی بسکتبال با ویلچر زنان صورت بگیرد، با آن‌ به عنوان تیم ششم موافقت خواهد شد. البته در صورتیکه تا پیش از ایران، تیم دیگری اعلام آمادگی نکرده باشد.

در هر صورت این فرصت همچنان وجود دارد که بسکتبال با ویلچر زنان وارد ترکیب کاروان ایران برای اعزام‌ به ناگویا شود منوط به اینکه نهایت تا ۱۰ اردیبهشت و البته «زودتر از دیگر کشورها» اعلام آمادگی لازم از طرف ایران صورت بگیرد که در این صورت هم ترکیب ۶ تیمی لازم برای مسابقات بسکتبال با ویلچر زنان در ناگویا کامل می شود و هم نظر مساعد وزارت و فدراسیون‌ توان‌ یابان در مورد این‌ رشته جلب خواهد شد.

در غیر اینصورت ‌و اگر تا زمان مقرر، ایران یا کشور دیگری به عنوان تیم ششم وارد فهرست بسکتبال با ویلچر زنانِ ناگویا نشود، این فهرست با همان ۵ تیمی که پیش از این اعلام آمادگی کرده بودند بسته خواهد شد و سهمیه ۱۲ نفر تیم ششم، به رشته یا رشته های دیگر اختصاص می یابد.

بنابراین ‌و با توجه به فرصت موجود، بد نیست کمیته ملی پارالمپیک با نگاهی مثبت، بازنگری دوباره ای روی بسکتبال با ویلچر زنان داشته باشد تا شاید کاروان ایران بتواند یک رشته تیمی بیشتر در اختیار داشته باشد آنهم با ۱۲ دخترِ محجبه.