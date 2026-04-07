حمله هوایی دشمن به «سراب دوره چگنی» لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دقایقی قبل دشمن آمریکایی - صهیونی نقطه‌ای در غرب شهر سراب دوره چگنی را مورد حمله هوایی قرار داد.

وی گفت: خوشبختانه این حمله تلفات انسانی نداشته است.