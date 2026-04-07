دشمن به بیش از ۵۴۰ واحد مسکونی زنجان آسیب زد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با مدیران عامل صنعت برق استان، افزود: تاکنون میزان برآوردها از خسارت های جنگی به غیر از حوزه نظامی در استان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه از آغاز جنگ تا کنون ۷۰ نقطه در استان مورد حمله دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته است، گفت: شرکت های خدمات رسان و دستگاه های متولی امر برای رفع آسیب ها به سرعت وارد عمل شده اند.

استاندار زنجان گفت: طبق رصدهای صورت گرفته، کارکنان شرکت های برق با انگیزه مضاعف در حال خدمت رسانی و رفع آسیب های ناشی از حملات هستند.

صادقی با بیان اینکه طبق قوانین جنگ، تخریب زیرساخت ها یک جنایت جنگی است، گفت: رئیس جمهور آمریکا حمله و تخریب یک پل را برای خود افتخار دانست.

وی با بیان اینکه کمتر از ۲۰ درصد شهدا و مجروحان این حملات را نیروهای مسلح تشکیل می دهند، گفت: این در حالی است دشمن ادعا می کند، به صورت نقطه زن عمل می کنیم اما ۸۰ درصد شهدای جنگ را غیر نظامیان تشیکل می دهند که این موضوع بیانگر آن است که این موضوع برای آنها اهمیتی ندارد.

صادقی با بیان اینکه مجموعه توان عملیاتی صنعت برق، فراتر از تهدیدات احتمالی دشمن صهیونی- آمریکایی است، افزود: آمادگی هایی که برای سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده امید بخش و موجب کاهش نگرانی عمومی است.

استاندار زنجان گفت:در این زمینه، پراکندگی نیروگاهها، عدم امکان عملیاتی هدف قرار دادن نیروگاهها، سطح دانش و تیم واکنش سریع، مهم است.

وی اضافه کرد: شرکت های برق در برطرف کردن تخریب های به وجود آمده کمتر از ۵۰ دقیقه عمل کردند که بسیار امید بخش است.

صادقی با بیان اینکه به طور کلی برطرف کردن تخریب های برق ناشی از حمله در کمتر از یک ساعت صورت گرفته است، افزود:در حمله به بخش های حسینیه اعظم زنجان نیز ۱۵ فیدر برق مورد آسیب قرار گرفت که در کمتر از ۵۰ دقیقه مرتفع شد.

استاندار زنجان تاکید کرد: باید برای سناریوهای مختلف آماده باشیم و با توجه به پراکندگی نیروگاه ها، حمله به تمامی آنها امکانپذیر نیست اما باید در هر صورت آماده بود.