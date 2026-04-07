هشدار زرد هواشناسی برای کرمانشاه صادر شد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، شرایط ناپایدار حاکم بر جو منطقه از ساعاتی از عصر فردا سه‌شنبه تقویت می‌شود و این وضعیت تا ظهر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت علاوه بر افزایش ابر و وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق ممکن است با رگبار تگرگ نیز همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این سامانه ناپایدار کل استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما نیمه غربی و نواحی شمالی استان بیش از سایر مناطق در معرض این شرایط جوی قرار خواهند داشت.

زورآوند با اشاره به پیامدهای این وضعیت جوی گفت: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و کندی در تردد وسایل نقلیه، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و همچنین خطر برخورد صاعقه از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است و در برخی مناطق نیز امکان خسارت به دلیل بارش تگرگ وجود دارد.

وی ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌شود ضمن احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور، نسبت به پاکسازی کانال‌ها و آبراهه‌ها اقدام کرده و از کوهنوردی یا حضور در مناطق مرتفع خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بررسی سیستم‌های برق‌گیر به‌ویژه در مراکز صنعتی و ساختمان‌های بلند، تقویت پوشش گلخانه‌ها و محافظت از تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی در برابر بارش احتمالی تگرگ از دیگر اقدامات پیشگیرانه ضروری در این شرایط است.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق رسانه‌های محلی و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند از بروز خسارات احتمالی ناشی از این سامانه جوی جلوگیری کند.