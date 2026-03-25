هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه‌ای نسبتاً قوی و ناپایدار از ظهر فردا (پنجشنبه) تا صبح شنبه جو استان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این سامانه در اغلب نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی و مناطق غربی موجب بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید، مه و رعدوبرق به‌صورت متناوب خواهد شد.

وی افزود: شرایط ناپایدار این سامانه در ساعاتی از عصر پنجشنبه تا اواخر جمعه شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال وقوع آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب‌های سطحی و در برخی مناطق، رگبار تگرگ، سیلاب محلی و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

زورآوند با اشاره به اینکه بارش در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود، گفت: حتی در برخی مناطق سردسیر، رگبار برف نیز محتمل است و وزش بادهای نسبتاً شدید می‌تواند سبب نفوذ غبار به مناطق مرزی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه منطقه اثر بارش را کل استان عنوان کرد و افزود: نیمه جنوبی و مناطق غربی بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت. وی گفت: مخاطرات همراه با این سامانه شامل بارش باران، وزش باد شدید، مه، رعدوبرق و احتمال رگبار پراکنده تگرگ و برف در ارتفاعات است.

وی با اشاره به زمان وقوع پدیده‌ها بیان کرد: شروع مخاطره از عصر پنجشنبه ششم فروردین بوده و تا صبح شنبه هشتم فروردین ادامه خواهد داشت. بر این اساس، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، کندی تردد وسائط نقلیه و اختلال در ناوگان حمل‌ و نقل از پیامدهای احتمالی آن خواهد بود. به‌علاوه، احتمال برخورد صاعقه، خسارت به سازه‌های بلند و موقت در اثر باد و آسیب به محصولات کشاورزی در بعضی مناطق وجود دارد.

زورآوند تأکید کرد: شهروندان ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، نسبت به احتیاط در تردد جاده‌ای و آمادگی برای شرایط ناپایدار جوی اقدام کنند. وی اضافه کرد: پاکسازی کانال‌ها، آبراهه‌ها و دهانه پل‌ها برای تسهیل در خروج آب‌های سطحی ضروری است و از کوهنوردی یا حضور در مناطق مرتفع در این بازه زمانی باید خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود مالکان گلخانه‌ها نسبت به تقویت پوشش‌ها و محافظت از تجهیزات کشاورزی در برابر تگرگ اقدام کنند و دستگاه‌های اجرایی، راهداری و خدمات شهری نیز برای انجام اقدامات امدادی، برف‌روبی و اطلاع‌رسانی به موقع به شهروندان آماده باشند.