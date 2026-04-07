به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تقدیر از راهاندازی پویش ملی «جانفدا» و ثبتنام بیش از ۱۱ میلیون نفر در آن گفت: استقبال گسترده مردم و همچنین حضور نمایندگان مجلس در این پویش نشان میدهد ملت و مسئولان در صفی واحد آماده دفاع از ایران اسلامی و جانفشانی برای میهن هستند.
وی درباره پویش ملی «جانفدا» گفت: باید از ابتکار و خلاقیت در راهاندازی این پویش تقدیر و قدردانی ویژهای کرد؛ پویشی که با هدف نمایش آمادگی ایرانیان برای دفاع از وطن، بازتاب گستردهای در سطح ملی و بینالمللی داشته است.
وی با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که ملت ایران و ایراندوستان همواره جانفدای وطن هستند، افزود: استقبال گسترده از این پویش جلوهای عینی از این روحیه را به نمایش گذاشت. با گذشت چند روز از آغاز این پویش و در شرایط خاص کشور، بیش از یازده میلیون نفر در این سامانه ثبتنام کرده و آمادگی خود را اعلام کردهاند و این آمار بهصورت لحظهای در حال افزایش است. این استقبال گسترده، سند دیگری از میهندوستی و پای کار بودن مردم ایران برای دفاع از وطن به شمار میرود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در روزهای اخیر نیز جلوههای عملی این روحیه جانفدایی نمایان شد؛ بهگونهای که مردم، عشایر غیور و روستاییان در برخی نقاط کشور با امکانات موجود به مقابله با عناصر تروریستی اقدام کردند. حتی برخی رسانههای آمریکایی نیز اذعان کردند که بالگردهای آنان با شلیک تفنگهای شکاری مورد اصابت قرار گرفته و تعدادی از سرنشینان آنها مجروح شدهاند؛ موضوعی که نمونهای عینی از روحیه جانفدایی ایرانیان برای دفاع از وطن محسوب میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز خود را جزئی از همین ملت دانسته و در کنار مردم، آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردهاند. در همین راستا، رئیس مجلس، نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و تعداد زیادی از نمایندگان در پویش «جانفدا» ثبتنام کردهاند و این روند در روزهای آینده نیز افزایش خواهد یافت تا نشان دهد مردم و مسئولان در کنار یکدیگر و در صفی واحد، آماده دفاع و حراست از مرزهای ایران اسلامی و جانفشانی برای میهن هستند.
