فعالیت مدارس در بستر مجازی جریانی امید بخش و تداوم مقاومت در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان به بررسی اقدامات صورت گرفته در سنگر تعلیم و تربیت و نیز فعالیت مدارس در بستر مجازی به عنوان بخشی از جریان امید و ایستادگی در جنگ رمضان پرداخت.

استاندار یزد در این نشست، با قدردانی از مجموعه آموزش و پرورش استان برای حضور مستمر در میدان در جریان جنگ تحمیلی اظهار کرد: فرهنگیان فرهیخته به رغم وجود برخی مشکلات نقش پررنگی در عرصه پویایی و شادابی جامعه ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: بخش عمده بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از جمله حفظ وحدت و امنیت ملی برای روزهای جنگ تدوین شد.

بابایی در ادامه با تسلیت شهادت دانش آموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب به دست خبیث ترین و ناپاک‌ترین موجودات عالم تصریح کرد: بدون تردید این جنایت با برنامه ریزی قبلی و در قالب افکار کثیف صهیونیسم عملی شد.

وی سکوت دنیا در برابر جنایتکاران را خیانتی بزرگ به وجدان بشریت دانست و گفت: امروز دشمن صهیونی فراتر از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده و به دنبال تخریب مراکز علمی و درمانی و دانشگاه‌های کشور است.

استاندار یزد با بیان اینکه منطق مسلمانان برگرفته از قران کریم است یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچگاه شروع کننده هیچ جنگی نبوده اما با تمام توان از اسلام و میهن دفاع خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی بیشتر به نسل جوان در نهاد خانواده و مدرسه خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی از جوانان ناآگاه به دلیل تبلیغات رسانه‌های بیگانه با اهداف دشمنان همراهی می‌کنند.

بابایی در بخش پایانی سخنان خود شهادت جمعی از دانش آموزان و معلمان فرهیخته کشور در جریان تجاوز دشمنان را داغی بزرگ برای ملت ایران و باعث استحکام بیش از پیش پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.