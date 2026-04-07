۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

فرمانده سابق ناتو: ایران اهرم‌های فشار ارزشمندی مقابل آمریکا دارد

یکی از فرماندهان سابق ناتو به اهرم های فشار ارزشمند نزد ایران در بحبوحه جنگ کنونی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، جیمز استاوریدیس یکی از فرماندهان سابق ناتو تاکید کرد، ایران هنوز اهرم های قدرتمندی دارد که این کشور را قادر به ادامه جنگ می‌کند. به همین دلیل تهران با پیشنهاد آتش‌بس مخالفت می کند.

وی در مصاحبه با CNN تصریح کرد، ایران اهرم های فشار ارزشمندی را از جمله توانایی بستن تنگه هرمز و داشتن ذخایر اورانیوم غنی شده در اختیار دارد که باعث می شود این کشور نفوذ راهبردی در مذاکرات داشته باشد.

استاوردیدس اضافه کرد، تصمیم ایران برای بستن تنگه باعث افزایش قیمت انرژی و کاهش انتقال نفت شده است.

وی هشدار داد، هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی یک جنایت جنگی آشکار است، زیرا آنها مستقیماً به افراد غیرنظامی خدمات ارائه می دهند.

