هشدار ژنرال پاکستانی درباره خطای محاسباتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیونیوز، ارشد ملک جانشین سابق فرمانده نیروی هوایی پاکستان با هشدار نسبت به هرگونه اشتباه محاسباتی ترامپ برای تعرض به آب‌های سرزمینی ایران یا پیاده کردن نیرو در خاک ایران گفت: آمریکایی‌ها بدانند که در صورت این اقدام، آنقدر کشته خواهند داد که از شمارش تابوت سربازان خود خسته شوند.

وی طی گفت‌وگویی در برنامه سیاسی شبکه جیو نیوز پاکستان در اسلام‌آباد اظهار داشت که مردم ایران همواره برای دفاع از خاک خود آماده هستند و به چالش کشیدن آنان یک حماقت محض است.

او افزود: میلیون‌ها نفر در ایران خود را برای مقابله با هرگونه تجاوز آمریکا به خاک آن کشور آماده کرده‌اند و در صورت چنین اتفاقی، ایرانی‌ها متجاوزان را به خاک و خون خواهند کشید.

این کارشناس نظامی تأکید کرد: آمریکایی‌ها بدانند که در صورت تعرض به خاک ایران، آنقدر کشته خواهند داد که در پایان، از شمارش تابوت‌های سربازان خود خسته شوند.

وی اظهار داشت که آمریکا تاب‌آوری قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و توانمندی این نیرو برای جنگ نامتقارن را نخواهد داشت.