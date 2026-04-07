به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار مقاله ای به قلم آفی شلایم استاد دانشگاه اکسفورد نوشت: جنگ بی‌پایان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، امپراتوری آمریکا را غرق خواهد کرد.

در این مقاله آمده است: در ۲۸ فوریه، تل‌آویو و واشنگتن بدون هیچ توجیه، مبنای اخلاقی یا قانونی، حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند که منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب، و چندین مقام ارشد دیگر ایران شد.

این استاد آکسفورد افزود: عملیات خشم حماسی به سرعت به یک جنگ منطقه‌ای با عواقب گسترده تبدیل شد و نه تنها قربانیان، بلکه متحدان اروپایی و خلیج فارس، امنیت انرژی جهانی و اقتصاد بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داد. مسلماً این احمقانه‌ترین جنگ قرن بیست و یکم است. چه کسی این ایده را مطرح کرد؟

در این مقاله آمده است: برخی معتقدند که آمریکا مغز متفکر آن بوده است. عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب، اظهار داشت که «حمله جاری به ایران صرفاً یک ماجراجویی اسرائیلی نیست که نتانیاهو با موفقیت آمریکا را به آن کشانده باشد، بلکه یک حرکت استراتژیک برنامه‌ریزی شده آمریکایی است که در آن واشنگتن از اسرائیل به عنوان یک شریک منطقه‌ای در گامی بزرگ به سوی تغییر شکل خاورمیانه استفاده کرده است.»

آفی شلایم نوشت: با این حال، در واقعیت، این جاه‌طلبی اسرائیل بود که موضع آمریکا را جهت دهی کرد. اسرائیل، آمریکا را برای دستیابی به سلطه نظامی در منطقه فریب داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطمئناً از اینکه به عنوان پیرو نتانیاهو توصیف شود، خشنود نخواهد بود. با این حال، او قادر به ارائه توضیحی منسجم و منطقی برای این جنگ نیست. ترامپ یک متخصص استراتژیک نیست؛ بلکه او یک خودشیفته ساده‌لوح است که از خودبزرگ‌بینی رنج می‌برد و اقدامات او غیرقابل پیش‌بینی است و همین امر او را بسیار خطرناک می‌کند.