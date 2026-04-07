به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، در پنجمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، اظهار داشت: این کارگروه از ابتدای جنگ تحمیلی به‌صورت مستمر نسبت به شناسایی واحدهای آسیب‌دیده و رفع موانع آن‌ها اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات در سطح استان قابل حل نیست، افزود: ستاد تسهیل کشور می‌تواند با حمایت‌های قانونی در سطح ملی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون استاندار تهران با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه مالیات و گمرک، گفت: همچنان با موانعی در بخش تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران مواجه هستیم که پیشنهاد می‌شود مهلتی کوتاه‌مدت (حدود سه ماهه) به واحدها داده شود تا پس از راه‌اندازی مجدد، نسبت به پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای اقدام کنند.

عسگری بر ضرورت همراهی بیشتر شرکت شهرک‌های صنعتی در ارائه تسهیلات تأکید و خواستار ایجاد سامانه‌ای ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ شد و تصریح کرد: این سامانه با امکان نوبت‌دهی مشخص، ضمن نظم‌بخشی به بازدیدهای میدانی، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ارائه تسهیلات فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، استعدادی، دبیر ستاد تسهیل کشور، با تقدیر از پیگیری‌های مسئولان استان تهران، خواستار احصاء دقیق مشکلات این واحدها جهت ارائه در ستاد تسهیل کشور شد.