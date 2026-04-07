سردار شهید خادمی پیش از شهادت انتقام خود را از دشمنان خبیث گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی به مناسبت شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ملت ایران بدانند که سردار شهید سید مجید خادمی، با ضربات مهلکی که به دشمن زبون وارد کرد، پیش از شهادت انتقام خود را از آن خبیثان گرفته است.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

بار دیگر دستِ پلید دشمن آمریکایی صهیونی خون پاک یکی دیگر از فرماندهان والامقام جبهه حق را بر زمین ریخت. شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فریاد استیصال دشمنی است که در برابر عظمت و ایستادگی ملت ایران به زانو درآمده است.

سردار خادمی، از جمله فرماندهان برجسته، تاثیرگذار و بی‌بدیلی است که طی سالیان زیاد در حوزه اطلاعاتی و حفاظتی نقش پر رنگی ایفا کرده و در پشتیبانی از جبهه نبرد با استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار خوش درخشید.

ملت ایران بدانند که سردار شهید سید مجید خادمی، با ضربات مهلکی که به دشمن زبون وارد کرد، پیش از شهادت انتقام خود را از آن خبیثان گرفته است.

ضمن محکومیت شدید این جنایت ددمنشانه، شهادت این سردار سرافراز و خادم الحسین (ع) را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، بیت مکرم ایشان و همه همرزمانش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

انشالله که راه پرافتخار این شهید سعید از سوی همرزمان و تربیت شدگان مکتبش با قوت و استقامت ادامه خواهد یافت.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور

سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی