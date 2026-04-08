به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت چهلمین روز شهادت امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی و پیروزی ملت ایران در عقب راندن دشمن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید والامقام، بر نقش وحدت ملی، هدایت‌های رهبری و ایستادگی ملت در تحقق این پیروزی تأکید کردند.

در ابتدای این پیام آمده است: چهل روز از شهادت و عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای می‌گذرد؛ چهل روز از آن لحظه‌ای که نفس مطمئنه پدر شهیدان امت به ندای الهی پاسخ گفت: «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی».

در ادامه این پیام آمده است: حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی تا واپسین لحظه در میدان کار و خدمت، تجسمی از حماسه، شجاعت، ایستادگی و پایمردی بود و آن عارف بالله با تضرع و نیایش، شهادت را برگزید تا به همگان بیاموزد چگونه می‌توان زندگی را با شهادت پیوند زد و عزت را در استقامت و پایداری جست‌وجو کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: ملت بزرگ ایران در این چهل روز، اندوه فقدان رهبر خود را به حماسه‌ای ماندگار تبدیل کردند و با حضور باشکوه در صحنه‌های مختلف، بیعت خود را با خلف صالح امام شهید و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید کردند.

در ادامه این پیام تأکید شده است: برکات خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، صلابت نیروهای مسلح و مقاومت و ایستادگی ملت ایران، جلوه‌ای تاریخی آفرید و دشمنان پس از ارتکاب جنایات هولناک، ناگزیر به پذیرش شرایطی شدند که ایران اسلامی و جبهه مقاومت را در جایگاه عزت و اقتدار تثبیت کرد.

در پایان این پیام آمده است: حضور آگاهانه و مستمر ملت ایران در صحنه‌های جهاد، استقامت و وحدت ملی همچنان خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و ملت ایران تا تحقق کامل استقلال، عزت و پیروزی نهایی با تبعیت از ولایت در این مسیر استوار باقی خواهند ماند.