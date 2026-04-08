  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

پیام نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه برای چهلم رهبر شهید

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر پیروزی ملت ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت چهلمین روز شهادت امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی و پیروزی ملت ایران در عقب راندن دشمن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید والامقام، بر نقش وحدت ملی، هدایت‌های رهبری و ایستادگی ملت در تحقق این پیروزی تأکید کردند.

در ابتدای این پیام آمده است: چهل روز از شهادت و عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای می‌گذرد؛ چهل روز از آن لحظه‌ای که نفس مطمئنه پدر شهیدان امت به ندای الهی پاسخ گفت: «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی».

در ادامه این پیام آمده است: حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی تا واپسین لحظه در میدان کار و خدمت، تجسمی از حماسه، شجاعت، ایستادگی و پایمردی بود و آن عارف بالله با تضرع و نیایش، شهادت را برگزید تا به همگان بیاموزد چگونه می‌توان زندگی را با شهادت پیوند زد و عزت را در استقامت و پایداری جست‌وجو کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: ملت بزرگ ایران در این چهل روز، اندوه فقدان رهبر خود را به حماسه‌ای ماندگار تبدیل کردند و با حضور باشکوه در صحنه‌های مختلف، بیعت خود را با خلف صالح امام شهید و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید کردند.

در ادامه این پیام تأکید شده است: برکات خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، صلابت نیروهای مسلح و مقاومت و ایستادگی ملت ایران، جلوه‌ای تاریخی آفرید و دشمنان پس از ارتکاب جنایات هولناک، ناگزیر به پذیرش شرایطی شدند که ایران اسلامی و جبهه مقاومت را در جایگاه عزت و اقتدار تثبیت کرد.

در پایان این پیام آمده است: حضور آگاهانه و مستمر ملت ایران در صحنه‌های جهاد، استقامت و وحدت ملی همچنان خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و ملت ایران تا تحقق کامل استقلال، عزت و پیروزی نهایی با تبعیت از ولایت در این مسیر استوار باقی خواهند ماند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها