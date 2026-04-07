ذخیره سد شهید رجایی ساری به ۱۰۳ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان صبح سه شنبه در نشست با نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منابع آبی استان اظهار کرد: به‌رغم نوسانات اقلیمی و تداوم دوره‌های خشکسالی، تلاش شده با مدیریت اصولی، ذخایر آبی استان در وضعیت قابل قبولی حفظ شود.

وی با اشاره به وضعیت سد شهید رجایی ساری افزود: این سد به دلیل مدیریت مناسب در سال آبی گذشته، سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را با حدود ۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آغاز کرد و در حال حاضر میزان ذخیره آن به ۱۰۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: با وجود درخواست‌های مکرر برای رهاسازی آب به‌منظور کشت دوم، حفظ ذخایر سدها برای تأمین آب سال آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با نگاه بلندمدت در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

داوودیان همچنین بر لزوم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های کم‌آب‌بر، از مهم‌ترین راهکارها برای عبور از شرایط کم‌آبی است که تحقق آن نیازمند همکاری کشاورزان و دستگاه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت مشارکتی در حوزه آب افزود: تشکیل تشکل‌های آب‌بران می‌تواند نقش مؤثری در توزیع عادلانه و بهره‌وری بیشتر منابع آبی داشته باشد و این موضوع در برنامه‌های کلان کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در این دیدار، عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت تداوم مدیریت علمی منابع آب و حمایت از برنامه‌های مشارکتی در این حوزه تاکید کرد.