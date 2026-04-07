تصویر راوی کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» بر روی پهپاد تهاجمی سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه‌ رسم ماندگار و جالب نیروی هوافضای سپاه در پاسداشت چهره‌های الهام‌بخش و تقدیم هر موشک یا پهپاد به یکی از چهره‌های ماندگار و برجسته این‌بار یکی از موشک‌ها به نام بانویی مزین شد که روایتش، پلی میان دل‌ها و فرهنگ‌هاست؛ بانوی مجاهد «کونیکو یامامورا» که با انتخابی آگاهانه، مسیر حقیقت را برگزید و روایتگر عشق و ایمان شد.

کونیکو یامامورا، راوی کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» ، نماد دلدادگی به حقیقت و ایستادگی در مسیر باورهاست؛ کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» زندگی‌نامه‌ این بانوی ژاپنی مسلمان و مادر شهید است که توسط حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشته شده است و توانست تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی را نیز دریافت کند.

او تنها مادر شهیدی است که اصالتی ژاپنی دارد و فرزند شهیدش جوان نوزده ساله‌ای بود که هم در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های زیادی داشت و هم در زمان جنگ تحمیلی با وجود سن کم، راهی جبهه ها شد تا از اسلام و ایران دفاع کند که در عملیات والفجر یک، در منطقه فکه به شهادت رسید.

نام او امروز بر پهپادی نقش بسته که پیام اقتدار و عزت را به آسمان می‌برد. این تقدیم، تنها یک نام‌گذاری نیست؛ بلکه پیوندی است میان روایت و مقاومت، میان قلم و میدان. ادای احترام به مجاهدتی است که فراتر از مرزها، معنا پیدا کرده است.