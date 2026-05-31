به گزارش خبرنگار مهر،‌ در نهمین سالروز تأسیس باشگاه ادبی «بانوی فرهنگ»، قرعه‌ افتخار به نام چهره‌ای رقم خورد که سال‌هاست صدایش واسطه‌ میان قفسه‌های کتاب و خانه‌های مردم است. میترا لبافی، خبرنگار پیشکسوت و نام‌آشنای حوزه کتاب، در حالی عنوان «بانوی فرهنگ سال» را از آن خود کرد که معتقد است این جایزه بیش از آنکه متعلق به او باشد، متعلق به حرفه‌ای است که حلقه‌ واسط میان اندیشه و جامعه محسوب می‌شود. در این گفت‌وگو، لبافی از غافلگیری‌اش در مراسم تجلیل، چالش‌های عمیق نشدن در نقد کتاب و خاطراتی از بیست سال زیست در دنیای کلمات و خبر می‌گوید.

میترا لبافی در ابتدای سخنانش با اشاره به حس و حال خود پس از دریافت این عنوان گفت: انتخاب من به عنوان بانوی فرهنگ سال واقعاً غافلگیرکننده بود. همان‌طور که در مراسم هم اشاره کردم، قدردان دوستانی هستم که سهم خود از نویسندگی را به یک خبرنگار هدیه دادند. خبرنگاران در حقیقت حلقه‌های واسط هستند و آنچه انجام می‌دهند وظیفه حرفه‌ای‌شان است؛ با این حال، بسیار خوشحالم که فعالیت‌های رسانه‌ای ما در خلوت کاری، از سوی نویسندگان دیده و مورد توجه قرار گرفته است.

نقد کتاب؛ گمشده‌ امروز رسانه‌ها

لبافی که تجربه‌ای طولانی در خبرگزاری صداوسیما دارد، مهم‌ترین چالش امروز رسانه در حوزه کتاب را سطحی‌نگری می‌داند. او معتقد است: امروز کتاب‌ها به صورت عمیق واکاوی نمی‌شوند. نه اینکه همکاران من توانایی‌اش را نداشته باشند، بلکه همه ما در موج رویدادهای خبری گرفتار شده‌ایم و مسئله نقد و مقایسه محتوایی کمتر رواج دارد.

او همچنین به شکاف میان ناشران و رسانه‌ها اشاره کرد و افزود: برخی ناشران فعال، راه رسانه‌ای شدن را می‌دانند، اما طیف دیگری از ناشران که اتفاقاً کارهای خوبی هم دارند، یا راه رسانه‌ را بلد نیستند و یا تمایلی به آن ندارند. این باعث می‌شود ما به عنوان خبرنگار متهم شویم که کاشف آثار جدید نیستیم؛ در حالی که وقتی درها بسته است، رسانه به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند.

این خبرنگار پیشکسوت با تمجید از عملکرد ۹ ساله باشگاه ادبی بانوی فرهنگ، فضای این مجموعه را پویا و جوان توصیف کرد: من بارها فعالیت‌های این باشگاه را رصد کرده‌ام. عزم راسخی در تربیت نویسندگان زن در این مجموعه وجود دارد. حضور پررنگ خانم‌های طنزپرداز و نویسنده در مراسم سالگرد، نشان‌دهنده تولید محتوای فعالانه‌ای است که به کتاب تبدیل می‌شود.

او در ادامه پیشنهادی هم برای این باشگاه داشت: آرزو دارم کتاب‌ها هم مثل فیلم‌های سینمایی با چالش نقد جدی مواجه شوند. شاید لازم باشد باشگاه بانوی فرهنگ با راه‌اندازی یک نشریه تحلیلی و عمیق، رصد منصفانه کتاب‌های دیگران را هم در دستور کار قرار دهد.

لبافی با مرور خاطرات دهه هفتاد، از روزهایی گفت که خبرنگاری کتاب چندان جدی گرفته نمی‌شد: در زمانی که کل کشور شاید کمتر از ده خبرنگار تخصصی کتاب داشت، من در خبرگزاری رسمی بارها به خاطر اشتیاقم به این حوزه از سوی همکاران بخش‌های سیاسی و اقتصادی به سخره گرفته شدم. اما هرگز عقب‌نشینی نکردم.

او با اشاره به تجربیات متفاوتش افزود: من حتی خبرنگاری بحران را تجربه کردم، در ۲۲ بهمن دهه هشتاد سوار بر بالگرد گزارش دادم و در میدان‌های سخت حضور داشتم، اما هرچه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آموختم را به دنیای کتاب تزریق کردم. خلاقیت‌هایی که از گزارش‌های کتاب یاد گرفته بودم را حتی در گزارش‌های ملی مثل انتخابات به کار بستم.

بانوی فرهنگ سال، در پایان خطاب به علاقه‌مندان به خبرنگاری و فعالیت‌های فرهنگی گفت: قلم برکت خاصی دارد که خداوند در قرآن به آن سوگند یاد کرده است. توصیه من به نسل جوان این است که در کوران جذابیت‌های حوزه‌های دیگر، حوزه تخصصی خود را ترک نکنند. ما اول خبرنگاریم و بعد گزارشگر؛ با نوشتن خبر و ماندن در یک حوزه است که می‌توانیم صاحب‌نظر و کارشناس شویم.

او با یادی از شهید جمهور و نگاه ویژه‌ ایشان به کتاب، سخنانش را به پایان برد: من در مکتبی درس آموختم که کتاب را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار داده بود. امروز هم احساس غرور می‌کنم و هم نوعی دلتنگی برای نگاهی که کتاب را نه یک کالا، که یک رسالت می‌دید.