جزئیات اردوی تیم والیبال زیر ۱۸ سال ایران/ ۶۷ بازیکن دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه سال جاری به میزبانی منامه بحرین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با هدایت عبدالرضا علیزاده در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

نخستین اردوی انتخابی این تیم در سه مرحله از ۲۱ تا ۳۰ فروردین در شهرستان نور برگزار می‌شود که علیزاده سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال برنامه این اردوها و فهرست بازیکنان دعوتی را به قرار زیر اعلام کرد.

مرحله نخست:

ورود عصر روز جمعه ۲۱ فروردین و تمرینات روزهای ۲۲ تا ۲۴ فروردین

بازیکنان دعوتی (۲۴ بازیکن):

پاسور: امیر رضا حسین زاده، امیرعلی زارع، محمدرضا متین و آراز جوادی

لیبرو: طاها ستوده، علی شیخ زاده و صدرا پی خوش

مدافع میانی: رضا غلامی زارع، ریان کاهگاری، امیرحسین سید جعفرپور، آصف احمدی، بنیامین الفت، سید مبین زمانپور و عرفان قوامی

قطر پاسور: علیرضا ولایی، رامین بوربور، امیرحسین احمدنژاد و محمدامین یزدانی

دریافت کننده قدرتی: نیما پیری، پویا احمدی، سهیل باقرتبار، محمد علی توکل، امیرحسین برقی و کامیاب عبدالهی فر



مرحله دوم:

ورود دوشنبه ۲۴ فروردین و تمرینات روزهای ۲۵ تا ۲۷ فروردین

بازیکنان دعوت (۲۲ بازیکن):

پاسور: آرین اکبرنیا، حسین تجلی توچایی، امیر علی شمس و محمد پارسا محمدزاده

لیبرو: سیدحسین موسوی، پارسا مقصودی و طاها مروتی

مدافع میانی: میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت، امیرعلی رضایی سلیم، آیدین چودار، حمیدرضا محمدی و سهیل باستانی

قطرپاسور: بنیامین اصل پور، محمدمهدی شیر محمدی و امیرعلی اکبری

دریافت کننده قدرتی: فربد ایمانی، ابوالفضل پاشاامیری، محمد ایلداری، آیدین نوروزی خواه، آرشاویر سیدعباسی و سجاد اسدی

مرحله سوم :

ورود عصر ۲۷ فروردین و تمرینات روزهای ۲۸ تا ۳۰ فروردین

بازیکنان دعوتی (۲۱ بازیکن):

پاسور: امیر علی بهاری، علی اصغر دولتی، ابوالفضل محمدی و علیرضا سعیدی

لیبرو: آرش قهرمانی، محمد مصیب نژاد، عباس گرگی و محمدصابر دوجی

مدافع میانی: محمد واحدی، طاها فراهانی، کوروش علیپور، صدرا پناهی، امیرمحمد ابوالفتحی و ایمان حشمدار

قطرپاسور: آرشام محمدی، آرش نجارزاده و علی احمدپور

دریافت کننده قدرتی: امیر محمد همتی، آژوان نمازی، کسری کولیوند و پویا علیجان زاده

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی و امین علی اکبری (مربیان)، علی برگ شادی (آنالیزور)، توحید اصغری (بدنساز) و فرهاد میرزایی، امیرحسین میرحسینی و رامین ضیایی به عنوان مربیان حاضر در این اردو، بر تمرینات ملی پوشان دعوتی به اردوی انتخابی تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران نظارت خواهند داشت.