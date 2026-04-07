توزیع بیش از ۲۸۰۰ بسته معیشتی در کردستان

رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام موسوم به «جنگ رمضان» اظهار کرد: از ابتدای این ایام تاکنون، با مشارکت مراکز نیکوکاری، خیران و نیکوکاران استان، بیش از ۲۸۰۰ بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میان خانواده‌های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین برخی خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شده است.

وی افزود: در همین راستا، با راه‌اندازی ۴۰۶ آشپزخانه، بیش از ۱۰۸ هزار پرس غذای گرم طبخ و در میان نیازمندان توزیع شده است.

رئیس قرارگاه مردمی حمایتی _ اجتماعی استان کردستان ادامه داد: همچنین با برپایی بیش از ۳ هزار میز افطاری، بالغ بر ۱۵۵ هزار نفر در سطح استان از خدمات افطاری بهره‌مند شده‌اند.

طوسی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع و با همکاری مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه و خیرین استان، در ماه مبارک رمضان بیش از ۴۳ میلیارد تومان در حوزه اطعام نیازمندان و توزیع بسته‌های غذایی و معیشتی هزینه شده است.