۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

توزیع بیش از ۲۸۰۰ بسته معیشتی در کردستان

سنندج- رئیس قرارگاه مردمی حمایتی _ اجتماعی کردستان از توزیع بیش از ۲۸۰۰ بسته معیشتی و اطعام گسترده نیازمندان در قالب طرح «ایران همدل» طی ایام ماه مبارک رمضان در این استان خبر داد.

رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام موسوم به «جنگ رمضان» اظهار کرد: از ابتدای این ایام تاکنون، با مشارکت مراکز نیکوکاری، خیران و نیکوکاران استان، بیش از ۲۸۰۰ بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میان خانواده‌های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین برخی خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شده است.

وی افزود: در همین راستا، با راه‌اندازی ۴۰۶ آشپزخانه، بیش از ۱۰۸ هزار پرس غذای گرم طبخ و در میان نیازمندان توزیع شده است.

رئیس قرارگاه مردمی حمایتی _ اجتماعی استان کردستان ادامه داد: همچنین با برپایی بیش از ۳ هزار میز افطاری، بالغ بر ۱۵۵ هزار نفر در سطح استان از خدمات افطاری بهره‌مند شده‌اند.

طوسی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع و با همکاری مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه و خیرین استان، در ماه مبارک رمضان بیش از ۴۳ میلیارد تومان در حوزه اطعام نیازمندان و توزیع بسته‌های غذایی و معیشتی هزینه شده است.

