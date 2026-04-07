۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

پیکر شهید «محمد قاسمی» در شهرستان کوهپایه تشییع و خاکسپاری می‌شود

اصفهان ـ پیکر مطهر شهید «محمد قاسمی» امروز در شهرها و روستاهای شهرستان کوهپایه تشییع شده و پس از برگزاری مراسم وداع، پنجشنبه در گلزار شهدای تودشکچویه خاکسپاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین‌های تشییع پیکر مطهر پاسدار شهید محمد قاسمی از امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین در بخش‌های مختلف شهرستان کوهپایه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده، نخستین مراسم تشییع امروز ساعت ۱۵:۳۰ در شهر سجزی برگزار خواهد شد و پس از آن پیکر این شهید ساعت ۱۷ در روستای زفره تشییع می‌شود. همچنین مراسم تشییع دیگری امشب ساعت ۲۰:۳۰ در شهر کوهپایه برگزار خواهد شد.

مراسم‌های تشییع در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین نیز ادامه دارد و پیکر این شهید همزمان با نماز ظهر و عصر در روستای جزه تشییع خواهد شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید ساعت ۲۰:۳۰ چهارشنبه در مسجد جامع صدیقه کبری (س) تودشکچویه برگزار می‌شود.

آیین تشییع و خاکسپاری پاسدار شهید محمد قاسمی نیز صبح پنجشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۹:۳۰ از میدان آزادی شهر تودشک به سمت گلزار شهدای تودشکچویه برگزار خواهد شد.

