برنامه‌ های اربعین شهادت رهبر انقلاب در گیلان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشان انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) و فرماندهان ارشد نظامی ظهر سه‌شنبه ۱۸ فروردین در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد.

«حجت‌الاسلام مجتبی اشجری» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این نشست با بیان اینکه واقعه جانگداز شهادت قائد عظیم‌الشان امت اسلامی یکی از تلخ‌ترین و جانسوزترین حوادث تاریخ معاصر جهان است، گفت: ازدست‌ دادن پیشوای آزدگان و اسوه مجاهدان توسط شقی‌ترین اشقیای زمانه، خسارتی جبران‌ن اپذیر است.

وی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در عطش شهادت می‌سوختند، اظهار کرد: خداوند متعال ایشان را با زبان روزه و لبهای تشنه به وصال خویش رساند.

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر اینکه امام شهید ما تا پای جان در کنار مردم بود و وجود خویش را وقف اعتلای کلمه‌الله و خدمت به مردم کرد، افزود: خداوند متعال سنت دیرین صالح بعد صالح را در حق این امت جاری ساخت و با جایگزینی خلف شایسته آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) مرهمی بر زخم‌ها نهاد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اعلام اینکه برنامه‌های چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشان امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) از روز چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز و تا جمعه ۲۱ فروردین ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: حرکت دسته‌جات عزاداری، برگزاری مراسم سوگواری، محافل قرآنی، ذکر مصیبت و مداحی در میادین اصلی، مساجد و بقاع متبرکه از برنامه‌های روزهای چهارشنبه ۱۹ لغایت جمعه ۲۱ فروردین خواهد بود.

وی با بیان اینکه همخوانی دعای سلامتی امام زمان(عج) با صدای رهبر شهید انقلاب اسلامی راس ساعت ۲۱ پنجشنبه ۲۰ فروردین در میادین اصلی، مساجد و بقاع متبرکه انجام خواهد شد، گفت: بهره‌مندی از سخنرانان پیش از خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلی‌های استان و نماز استغاثه به امام زمان(عج) ساعت ۲۲ همراه با دعا و مرثیه‌سرایی از برنامه‌های جمعه ۲۱ فروردین خواهد بود.

تاکید بر اهمیت کار رسانه‌ای، تولید محتوای هنری و ادبی

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر اینکه اجتماع شبانه مردم انقلابی و ولایت‌مدار شهر رشت، راس ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهدای ذهاب طی سه شب متوالی ۱۹ تا ۲۱ فروردین به یاد اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص خواهد داشت، اظهار کرد: در این شب‌ها سخنرانان ملی، قاریان برجسته کشوری، مداحان، ذاکران و شعرا حضور خواهند داشت و حرکت دسته‌جات عزاداری و سوگواری از مساجد و مناطق مختلف به سوی میدان شهدای ذهاب با شکوه ویژه‌ای انجام خواهد شد.

وی به برگزاری ویژه‌برنامه بزرگداشت یاد و خاطره قائد شهید انقلاب اسلامی، صبح پنجشنبه ۲۰ فروردین در گلزارهای شهدا اشاره کرد و افزود: این مراسم در شهر رشت ساعت ۹ صبح همزمان با لحظه عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی در گلزار شهدای این شهر برگزار می‌گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه شعار محوری اربعین شهادت قائد امت اسلامی، «بعثت خون» اعلام شده که برگرفته از سخنان یک ماه پیش از شهادت ایشان می‌باشد، ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی فرموده بودند «چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.

وی با تاکید بر اهمیت کار رسانه‌ای، تولید محتوای هنری و ادبی، تصریح کرد: اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در تولید محتوا از هشتگ «بعثت خون» استفاده کنند.

حجت‌الاسلام اشجری، حماسه ماندگار مردم گیلان در میادین و خیابان‌ها قریب به چهل شبانه‌روز گذشته را ستودنی توصیف کرد و گفت: اجتماعات باشکوه مردمی موجب ناامیدی دشمن و نقش بر آب شدن نقشه‌های شیطانی آنان شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه نبردهای جانانه نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش، فراجا و بسیج، خاطره ایثار و از خودگذشتگی دوران هشت سال دفاع مقدس را زنده کرده است، اظهار کرد: هماهنگی کامل نیروهای مسلح، دولت، مجلس، دستگاه قضا و همراهی آنان با مردم بر شکوه این مقاومت افزوده است.

وی کسانی را که با پیشنهادهای سازشکارانه در صدد جلوگیری از واردکردن ضربه‌های نهایی نیروهای مسلح به دشمن هستند، خائن به مردم، نظام اسلامی و خون مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی معرفی کرد و افزود: شکست دشمن و استیصال و درماندگی ترامپ، از فحاشی و یاوه‌گویی‌های این روزهای او به وضوح مشهود است.

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی و همراهی جبهه مقاومت، استکبار جهانی را به زانو درآورده است، بیان کرد: ایستادگی جانانه ملت انقلابی و مبارز ایران و ضربات اثرگذار و کاری نیروهای مسلح بر پیکره دشمن آمریکایی صهیونیستی موجب شکست و عقب‌نشینی استکبار جهانی شده است.