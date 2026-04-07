جزئیات مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در حرم بانوی کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای در روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ فروردین ماه در حرم بانوی کرامت برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، پنجشنبه ۲۰ فروردین بعد از نماز ظهر مراسمی با سخنرانی و قرائت حدیث کساء توسط حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری و مراسم قبل از اذان مغرب با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید رضا طباطبایی و مداحی محمدجعفری برگزار خواهد شد.
مراسم شب اربعین امام خامنهای پنجشنبه بعد از نماز عشا با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی و قرائت دعای کمیل با نوای محمدحسین پویانفر برگزار می شود و در ادامه زیارت جامعه کبیره با نوای حجتالاسلام ناصر شهیدی قرائت خواهد شد.
همچنین جمعه ۲۱ فروردین از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد مراسم قرائت دعای کمیل با نوای علی حبیب زاده و سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مؤمنی و مراسم قرائت دعای ندبه با نوای عباس حیدرزاده و سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عابدینی با پخش زنده از شبکه سه سیما برگزار می شود.
