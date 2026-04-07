به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی مکاتبات و مراجعات متعدد از سوی اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی سراسر کشور درباره مشکلات موجود در ثبت اطلاعات صورتهای مالی در سامانه «سمپا»، مهلت ثبت این اطلاعات تا زمان رفع شرایط اضطراری تمدید شده و امکان ثبت اطلاعات برای تمامی اتاقها و اتحادیههای صنفی همچنان فراهم است.
در این اطلاعیه با اشاره به الزامات قانونی ماده ۲۰ مکرر قانون اصلاح قانون نظام صنفی و تبصره یک آن تأکید شده است: اتحادیههای صنفی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هر سال و اتاقهای اصناف کشور حداکثر تا پایان مردادماه هر سال، صورتهای مالی حسابرسیشده خود را مطابق ضوابط و استانداردهای تعیین شده تهیه و در سامانههای مربوط بارگذاری کنند.
اتاق اصناف ایران همچنین تأکید کرده است اتحادیهها و اتاقهای اصناف ضمن استفاده از مهلت تمدید شده برای تکمیل و ثبت اطلاعات صورتهای مالی سال ۱۴۰۳، برنامهریزی لازم را به گونهای انجام دهند که تهیه و ثبت صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ نیز در زمانبندی قانونی و بدون تأخیر انجام شود.
