دستگیری ۱۴ نفر از عوامل ارتباط با شبکه های معاند در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه مرکز اطلاعرسانی پلیس آذربایجان غربی در خصوص دستگیری ۱۴نفر از عوامل انتشار شایعات میدانی و ارسال تصاویر به شبکه های معاند مرتبط با حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی توسط سازمان اطلاعات پلیس آمده است، سربازان گمنام سازمان اطلاعات انتظامی استان آذربایجان غربی، با اشراف اطلاعاتی گسترده و همراهی مردم هوشیار، موفق شدند تعداد ۱۴ نفر از عاملان انتشار شایعه و تصویربرداری با ارسال به شبکه های معاند را شناسایی و در طی چندین عملیات منسجم، آنان را دستگیر کردند.
در پایان پلیس استان آذربایجان غربی به عنوان جان فدایان ملت در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاههای اطلاعاتی، با چشمانی بیدار و ارادهای پولادین، هرگونه اقدام مشابه را مصداق پیادهنظام رسانهای صهیونیسم دانسته و با عاملان آن، برخوردی قاطع، عبرتآفرین و پشیمانکننده خواهد داشت.
