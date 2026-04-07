به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامز هارد ور، به نظر می رسد لینکدین در هر صفحه بارگذاری شده یک اسکریپت خاص متعلق به جاوا اسکریپت را تزریق می کند تا مرورگرهای بازدیدکنندگان از پلتفرمش را برای وجود ۶۲۳۶ افزونه کروم بررسی و اطلاعات دقیقی از دستگاه فرد جمع آوری کند.

این اسکریپت که نشریه Bleeping Computer نیز از طریق آزمایش آن را تایید کرده، اطلاعات مربوط به تعداد هسته های سی پی یو، حافظه موجود در دستگاه، وضوح نمایشگر، منطقه زمانی، زبان تنظیمات و وضعیت باتری دستگاه را جمع آوری می کند.

یک مخزن گیت هاب، فرایند اسکن لینکدین برای تقریبا دو هزار افزونه در سال ۲۰۲۵ میلادی را مستند کرده است. از سوی دیگر یک مخزن جداگانه از فوریه امسال تقریبا اسکن شدن سه هزار افزونه را ثبت کرده است. البته رقم فعلی افزونه های اسکن شده۶۲۳۶ عدد است.

بسیاری از افزونه های هدف گرفته شده، ابزارهای مرتبط با لینکدین هستند از جمله محصولاتی مانند ابزارهای فروش هوشمند آپولو،لوشا و زوم اینفو.

در گزارش مذکور ادعا شده لینکدین در مجموع بیش از ۲۰۰ محصول رقیب را اسکن می کند و اسکریپت گفته شده همچنین افزونه های زبان و دستور زبان، ابزارهای متخصصان مالیات و سایر دسته هایی را که هیچ ارتباط آشکاری با پلتفرم لینکدین ندارد را بررسی می کند.

این اسکریپت فراتر از افزونه ها داده های خاص سخت افزاری و نرم افزاری مانند کلاس سی پی یو، حافظه دستگاه، ابعاد نمایشگر، منطقه زمانی، وضعیت باتری و قابلیت های فضای ذخیره دستگاه را نیز بررسی می کند.