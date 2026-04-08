اقاجانث دلاور در گفت وگو با خبرنگار مهر از توسعه کشت توت‌فرنگی رقم سابرینا در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: سطح زیرکشت این محصول به بیش از ۸۰۰ هکتار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۲۵ تن محصول برداشت شود که در مجموع بیش از ۲۰ هزار تن تولید خواهد شد.

وی افزود: کشت توت‌فرنگی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، موجب ایجاد اشتغال فصلی و دائمی شده و نقش مهمی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

دلاور ادامه داد: رقم غالب کشت‌شده در شهرستان سابرینا است که به دلیل طعم مطلوب، شکل مناسب، ماندگاری بالا و بازارپسندی، مورد استقبال کشاورزان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

وی همچنین تأکید کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی نوین و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم طی سال‌های اخیر موجب ارتقای کیفیت محصول و افزایش میزان تولید شده و روند رو به رشدی را در این بخش رقم زده است.