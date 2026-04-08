۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن توت‌فرنگی از مزارع بابلسر

بابلسر- مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از پیش‌بینی برداشت بیش از ۲۰ هزار تن توت‌فرنگی از مزارع شهرستان خبر داد.

اقاجانث دلاور در گفت وگو با خبرنگار مهر از توسعه کشت توت‌فرنگی رقم سابرینا در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: سطح زیرکشت این محصول به بیش از ۸۰۰ هکتار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۲۵ تن محصول برداشت شود که در مجموع بیش از ۲۰ هزار تن تولید خواهد شد.

وی افزود: کشت توت‌فرنگی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، موجب ایجاد اشتغال فصلی و دائمی شده و نقش مهمی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

دلاور ادامه داد: رقم غالب کشت‌شده در شهرستان سابرینا است که به دلیل طعم مطلوب، شکل مناسب، ماندگاری بالا و بازارپسندی، مورد استقبال کشاورزان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

وی همچنین تأکید کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی نوین و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم طی سال‌های اخیر موجب ارتقای کیفیت محصول و افزایش میزان تولید شده و روند رو به رشدی را در این بخش رقم زده است.

