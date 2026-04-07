به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری دستگاه‌های مسئول، امکان پیگیری پروانه‌های احداث و بهره‌برداری، رسیدگی به امور قراردادها و همچنین خدمات مرتبط با نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک شامل ثبت نام متقاضیان و پیگیری‌های لازم، از طریق دفاتر پیشخوان دولت فراهم شد.

براساس این گزارش، این اقدام در راستای تداوم ارائه خدمات، تسهیل دسترسی فعالان حوزه انرژی و حفظ روند اجرای پروژه‌ها در شرایط ویژه ایام جنگ صورت گرفت و موجب شد فرآیندهای اداری بدون وقفه و با هماهنگی مناسب ادامه یابد.