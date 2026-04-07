  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

ثبت نام و پیگیری امور نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ​با وجود شرایط جنگی، از طریق دفاتر پیشخوان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری دستگاه‌های مسئول، امکان پیگیری پروانه‌های احداث و بهره‌برداری، رسیدگی به امور قراردادها و همچنین خدمات مرتبط با نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک شامل ثبت نام متقاضیان و پیگیری‌های لازم، از طریق دفاتر پیشخوان دولت فراهم شد.

براساس این گزارش، این اقدام در راستای تداوم ارائه خدمات، تسهیل دسترسی فعالان حوزه انرژی و حفظ روند اجرای پروژه‌ها در شرایط ویژه ایام جنگ صورت گرفت و موجب شد فرآیندهای اداری بدون وقفه و با هماهنگی مناسب ادامه یابد.

کد مطلب 6794275
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      فقط برای واحدهای صنعتی ؟! برای واحد های مسکونی هم امکان پذیر هست؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها