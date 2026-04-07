ترخیص و انتقال بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تن کالا از هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، نشست قرارگاه امنیت غذایی استان هرمزگان، با اشاره به نقش حیاتی استان در پشتیبانی از جبهههای جنگ تحمیلی و دیگر نقاط کشور، اظهار داشت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون، ۷۰ جلسه تخصصی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان در جهت هماهنگی برای تسهیل و تسریع در روند ترخیص کالاها و نظارت بر بازار استان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در استان وجود ندارد، اظهار کرد: انواع و اقسام کالاها به خصوص کالاهای اساسی، در استان به وفور وجود دارد و علاوه بر تامین استان، فرآیند ارسال کالاها به سایر استانها نیز بدون وقفه در حال انجام است.
آشوری ادامه داد: در مدت آغاز جنگ ناجوانمردانه، بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تن انواع کالا ترخیص شده که برای جابهجایی آنها ۱۶۳ هزار بارنامه صادر شده است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: این حجم عظیم کالا با استفاده از ۵۸ هزار دستگاه کامیون و همچنین حملونقل ریلی جابهجا شده است و در بخش ریلی، ۸ هزار و ۸۱۲ واگن برای بارگیری و ۹ هزار و ۱۶۵ واگن برای تخلیه کالاها مورد استفاده قرار گرفته است.
آشوری تازیانی در خصوص عملکرد دقیق حملونقل ریلی خاطرنشان کرد: مجموع تخلیه و بارگیری واگنها در این مدت به یک میلیون و ۳ هزار و ۹۷۸ تن رسیده که سهم بسزایی در پشتیبانی از ترانزیت کالاها داشته است.
وی در پایان با تأکید بر ادامه این روند، از تمامی دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه حملونقل استان به دلیل تلاشهای بیوقفهشان در شرایط حساس جنگ تقدیر کرد.
