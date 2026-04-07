به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار تغییر رویکرد مدیریتی از «مدیریت عادی» به «فرماندهی جنگ زیرساختی» و ایجاد ساختارهای چابک برای مدیریت شرایط بحرانی شد.

بهرامن در این نامه با اشاره به تداوم حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشور هشدار داده است که در صورت ادامه روند موجود، اقتصاد ایران ممکن است با کاهش حدود ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش محسوس نرخ بیکاری روبه‌رو شود.

به گفته رئیس خانه معدن ایران، ساختار‌های دیوان‌سالارانه فعلی توانایی پاسخگویی به شرایطی که از آن به عنوان «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» یاد کرده را ندارند و لازم است یک ساختار چابک و فرابخشی برای مدیریت بحران ایجاد شود.

بهرامن همچنین از ساختار بودجه‌ای کشور انتقاد کرده و بودجه سال آینده را مبتنی بر فرض «ثبات» دانسته است. او خواستار انجام «جراحی عمیق» در بودجه و تغییر رویکرد آن به سمت افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط اضطرار شد.

در این نامه، حذف بروکراسی فرسایشی، تشکیل یک ستاد چابک برای مدیریت بحران، و تبدیل استان‌های مرزی به هاب‌های لجستیکی از جمله راهکار‌های پیشنهادی مطرح شده است؛ راهکار‌هایی که به گفته او می‌تواند به دور زدن انسداد‌های احتمالی در تجارت کمک کند.

رئیس خانه معدن ایران همچنین با طرح مفهوم «اقتصاد سلولی مقاوم» پیشنهاد داده است ساختاری ایجاد شود که در آن هر منطقه کشور در صورت اختلال در شبکه ملی، توان ادامه فعالیت اقتصادی و تأمین نیاز‌های اساسی خود را داشته باشد.

اختصاص ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی به بازسازی زیرساخت‌ها و اعمال اولویت‌بندی سخت‌گیرانه در واردات از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نامه است؛ پیشنهاد‌هایی که به گفته بهرامن با هدف صیانت از میراث صنعتی کشور در برابر تهدید‌ها و حملات اخیر ارائه شده‌اند.