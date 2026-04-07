به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تنابنده بازیگر و نویسنده سینما و تلویزیون با انتشار عکسی از خلیج‌فارس و متنی، از وطن نوشت و تاکید کرد که در تلاطم روزگاری که هویت و اصالت آماج هجمه‌هاست، بازخوانی روایت‌های ایثار و پاک‌دامنی گذشتگان، فراتر از یک یادآوری تاریخی، به مثابه مانیفستی برای بقاست.

متن کوتاه او به شرح زیر است:

«فحش حروم‌زاده به ایرانی نمی‌چسبد. ما فرزندان همان مادرانیم که در حمله اعراب وقتی مردان‌شان به خاک افتادند، خودشان را در چاه انداختند و زنده به گور کردند تا از گزند اجنبی دور بمانند.

سینه این خاک، مالامال این مادران پاک دامن است و ما در همین خاک ریشه می‌دوانیم از همان تن‌ها جان می‌گیریم درختی تناور می‌شویم و در همین خاک و برای همین خاک فرو می‌افتیم؛ فعلا فقط وطن.»