  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

ریشه‌هایی که در خاک وطن جوانه می‌زنند؛ روایت محسن تنابنده از ایستادگی

محسن تنابنده واگویه‌ای حماسی از پیوند ناگسستنی فرزندان ایران با خاکی که میراث‌دار نجابت مادران و رشادت پدران است، مطرح کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تنابنده بازیگر و نویسنده سینما و تلویزیون با انتشار عکسی از خلیج‌فارس و متنی، از وطن نوشت و تاکید کرد که در تلاطم روزگاری که هویت و اصالت آماج هجمه‌هاست، بازخوانی روایت‌های ایثار و پاک‌دامنی گذشتگان، فراتر از یک یادآوری تاریخی، به مثابه مانیفستی برای بقاست.

متن کوتاه او به شرح زیر است:

«فحش حروم‌زاده به ایرانی نمی‌چسبد. ما فرزندان همان مادرانیم که در حمله اعراب وقتی مردان‌شان به خاک افتادند، خودشان را در چاه انداختند و زنده به گور کردند تا از گزند اجنبی دور بمانند.

سینه این خاک، مالامال این مادران پاک دامن است و ما در همین خاک ریشه می‌دوانیم از همان تن‌ها جان می‌گیریم درختی تناور می‌شویم و در همین خاک و برای همین خاک فرو می‌افتیم؛ فعلا فقط وطن.»

کد مطلب 6794332
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها